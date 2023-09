Joe Jonas cambia en pleno concierto la letra de la canción que compuso a Sophie Turner

Joe Jonas no está atravesando un momento fácil. El vocalista de los Jonas Brothers anunció hace unos días, a través de un comunicado conjunto, su divorcio de Sophie Turner, después de cuatro años de matrimonio y dos hijas en común.

A pesar de que la ya ex pareja había decidido no pronunciarse más al respecto. Durante el concierto de los Jonas Brothers en Los Ángeles, Joe Jonas intentó poner algo de calma en el revuelo mediático que se ha generado, y sobre todo, intentó poner fin a todos los rumores que le habían acompañado a lo largo de los últimos días.

«Ha sido una semana muy dura. Solo quiero decir, mira, si no lo escuchas de estos labios, no lo creas. ¿De acuerdo?. Gracias a todos por el amor y apoyo que he recibido. Mi familia y yo os queremos y os estamos infinitamente agradecidos», expresó el artista.

petition for joe jonas to stop performing hesitate on tour, it is unnecessarily painful for him, we the fans that love him prefer not to see him suffering like that 🥺 pic.twitter.com/adwRl3TVPW

— ٓ (@ijoegirl) September 10, 2023