Joaquín Sánchez desvela a Dabiz Muñoz la anomalía con la que nació

Este miércoles Antena 3 estrenó su nueva apuesta para el prime time, Joaquín, el novato, el programa conducido por Joaquín Sánchez donde el carismático futbolista entrevistará a rostros muy conocidos de nuestro país. El primer invitado fue Dabiz Muñoz, el chef español con tres estrellas Michelín y coronado un año más como el mejor cocinero del mundo.

Antes de comenzar la entrevista, Dabiz Muñoz presentó a Joaquín al equipo de DiverXO que, junto a él, hacen que todo funcione a la perfección: Pablo Sobrino, el chef ejecutivo; Marta Campillo, la jefa de sala y Pedro Casado, el CEO de DiverXO.

Los tres miembros del restaurante disfrutaron de una charla distendida junto a Joaquín y a Dabiz. Es entonces cuando el futbolista les sorprendió con una impactante anécdota que hasta ahora no había contado: «Yo nací con un huevo defectuoso, sin hacer».

Dabiz Muñoz no podía creerse lo que le está contando el sevillano y le preguntó si estaba bromeando o si se trataba de una historia real, a lo que Joaquín juró que se trataba de una historia verídica. Además, desveló los consejos que le dieron a su madre para que el «huevo se acabara de hacer»:

«El médico le dijo a mi madre que había que esperar un poco para operarme o que, para que se me cociera el huevo, me tenía que poner todos los días 20 minutos al sol», recordó el futbolista entre risas mientras todos le miraban con cara de asombro.

«Lo tengo ya todo al mismo nivel, están los dos perfectos. Mi hermana mayor me lo cuenta, que era ella quien me ponía muchas veces al sol. Me tapaba entero y el huevo al sol», narró entre risas, mientras que Dabiz Muñoz también incapaz de parar de reírse: «Esto es lo mejor del día».