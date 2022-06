Joaquín Prat, muy crítico con la actitud de Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’

Las declaraciones de Kiko Matamoros del pasado jueves sobre Mariana siguen dando que hablar. El concursante de Supervivientes 2022 estalló contra su compañera, realizando unas desafortunadas declaraciones en un tono racista y xenófobo. Uno de los más críticos con su actitud fue Joaquín Prat, quien se pronunció al respecto en El programa de Ana Rosa.

El viernes en El programa de Ana Rosa, los colaboradores comentaron las palabras de Kiko durante la gala de Supervivientes 2022. Antonio Rossi fue el primero en pronunciarse, alegando que el concursante se había «pasado, ya sea porque se ha visto fuerte, sea porque se cree el líder absoluto de la isla, porque levanta las galas como nadie… se ha pasado, pero tampoco pasa nada”.

Por otro lado, Joaquín Prat añadió que “es verdad que Mariana está muy torpe en la prueba, pero, oye, podemos entender que cuando jugamos en equipo hay uno que va a ir un poco más rezagado y no volvernos locos”. No obstante, añadió que las palabras de Kiko no tenían justificación.

Joaquín Prat se pronuncia ante los comentarios de Kiko Matamoros en #Supervivientes24J: «Sus comentarios son impresentables, se pasó de frenada con Mariana»#AR24J

Para Joaquín Prat hay algo que es de vital importancia: “Tú cuando te pones nervioso, no ayudas”. Unas declaraciones que posteriormente el presentador de El programa de Ana Rosa ha continuado de una manera mucho más crítica.

“Desde mi punto de vista, los comentarios impresentables de Kiko Matamoros, que se pasó de frenada con Mariana”, alegó el presentador. Además, también quiso recordar que posteriormente Kiko Matamoros pidió disculpas a su compañera, aunque considera que fue un perdón impuesto.

Según la opinión de Joaquín Prat, Kiko pidió perdón porque “Jorge Javier le saca los colores y escucha los aplausos de plató”, y conocedor del funcionamiento de este tipo de programas, sabe como debe actuar ante el sonido del público presente en el plató.