Antena 3 emitió este miércoles una nueva entrega de Joaquín El Novato, protagonizada por el astronauta y ex ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Una entrega en la que Joaquín Sánchez tuvo oportunidad de preguntarle todas las curiosidades que siempre había tenido sobre la profesión.

Entre las dudas que le surgieron a Joaquín sobre la profesión, estaba la de cómo iban al baño las astronautas. «Las personas durante seis meses deben de tener un cuarto de baño donde hacer sus necesidades. En el váter tú utilizas la fuerza de la gravedad, pero como allí no hay abajo, hay que utilizar algo para sustituir la fuerza de la gravedad», explicó Pedro Duque.

Por otro lado, Pedro Duque contó que las aguas menores se hacen en un aspirador y las aguas mayores con corriente de aire. «El truco es acertar muy bien. Si no lo has hecho bien, no te dejan volar, lo que entrenas es el apuntamiento», explicó en Joaquín El novato, sobre un simulador de Houston.

Por otro lado, y en cuanto a la higiene en el espacio, el astronauta aseguró que ahora mismo han renunciado a ducharse, debido a que las alternativas que tienen, como una botella de acero, no son nada prácticas. «Era un follón, yo lo he hablado con compañeros que estuvieron allí», aseguró Pedro Duque.

De esta forma, para Pedro Duque, la solución es que en una toalla en ingravidez puedes poner toda el agua que quieras para hacer «un enjuagado rápido». Unas palabras que dejaron a Joaquín Sánchez totalmente atónito.