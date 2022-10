¿Cuánto dinero gana Joaquín Sánchez por su programa en Antena 3?

Joaquín Sánchez se estrenaba como presentador de televisión hace escasas semanas en su propio proyecto ‘Joaquín, el novato’. Este futbolista tiene un claro don con la pelota y también es muy querido por su carácter, así que no es sorpresa que la primera entrega de su programa fuera un auténtico éxito.

El éxito del nuevo programa de Joaquín Sánchez

Arrancó este proyecto con una cuota de audiencia de 29,5%, llegando a sumar 3.015.000 millones de espectadores. Unos números difíciles de conseguir incluso para los formatos más consolidados de la televisión, tanto es así, que se ha convertido en el mejor estreno en cuota en el formato de entretenimiento desde 2012, donde estrenaba la primera temporada de La Voz en Telecinco.

Un auténtico éxito que parece mantener buenos números con el paso del tiempo y que han posicionado a Joaquín Sánchez como un rostro cada vez más conocido en la pequeña pantalla. Un don de gentes natural, un público más que amplio y un formato estudiado han sido la fórmula de éxito de su nuevo proyecto. Frente al éxito de este presentador ‘novato’ en los platós, muchos se preguntan cuánto llegaría a cobrar por el programa.

Por el momento, no hay datos exactos, pero seguro que el dinero no ha sido cuestión de necesidad para este reputado futbolista. A día de hoy es uno de los futbolistas más veteranos y aún con el paso del tiempo se mantiene como capitán del Real Betis. En el último contrato que firmó hasta 2023 se establecía un salario anual de 1,5 millones de euros, según recogen medios especializados como Fichajes.

Este salario anual como futbolista supondría un pago mensual de 125.000 euros al mes por su trabajo en el campo. A este salario habría que sumarle lo que conseguiría llevarse por su nuevo programa en televisión y por las posibles colaboraciones y publicidades que realice.

Joaquín Sánchez lleva años frente al balón y no le han faltado ofertas para mejorar su salario, aún con ello, siempre ha priorizado mantenerse en un lugar donde estuviera cómodo, aunque eso significará renunciar a jugosas ofertas por el camino. «Yo siempre me he movido por mi felicidad y la de los míos, he tenido la oportunidad de jugar en grandes equipos ganando el doble o el triple, pero no iba a ser feliz. Siempre he ido donde iba a estar a gusto y feliz. Puro conmigo mismo. He tenido la oportunidad de crecer como futbolista, pero no he querido porque no me veía» confesaba en ‘El Novato’ el capitán del Betis.

Ahora empieza una nueva aventura en la pantalla para seguir creciendo como profesional. Con el éxito que está teniendo el programa, seguro que oportunidades y recursos no le faltarán. Una gran ilusión en la vida de este futbolista que con el tiempo cada vez ha visto más clara su retirada de los campos de futbol, sumando ya 41 años a sus espaldas. Por suerte, parece que aún tiene guerra que dar, tanto fuera, como dentro del campo y muchos de sus seguidores aprovechan para verlo en la pequeña pantalla.