Aún no es oficial pero todo hace indicar que Joaquín colgará las botas a final de temporada. El carismático futbolista del Betis lo confirmó en una entrevista concedida a Pablo Motos en El Hormiguero en la que incluso habló de su nuevo proyecto, un programa que será emitido en Antena 3 y que se llamará Joaquín, el novato.

Retirada

«Es difícil, personalmente, creo que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. La gente me dice que me tengo que retira cuando esté arriba, pero ahí te dan ganas de seguir. Pero con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro, Pablo. Pero tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos, y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco…».

Su nuevo programa

«Como estoy en activo, vamos a seguir como futbolista porque lo de presentador no sé cómo va a salir… Lo mismo lo ‘peto’ que me tengo que ir de España. Es una sensación de vértigo, pero está siendo una experiencia maravillosa, estoy disfrutando muchísimo y espero que la gente lo disfrute igual que yo. Va a ser un programa muy divertido, con mucho humor y alegría, quiero que la gente se sienta identificada conmigo. Yo dejo el fútbol y quiero seguir trabajando y aprendiendo profesiones. Tendré gente muy top, de los mejores cocineros, los mejores pilotos… Si me compras un piso en la Castellana igual te suelto algún nombre (risas). Y como presentador, me encantaría que mi primer maestro fueras tú, el mejor. Una entrevista me tienes que ofrecer, que he venido aquí 15 veces…».