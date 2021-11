Joaquín Sánchez fue uno de los invitados estrella en ‘El show de Bertín’, el programa de Bertín Osborne emitido en Canal Sur y Telemadrid. Durante la entrevista, el futbolista del Real Betis volvió a demostrar su simpatía y espontaneidad, conquistando a todos los presentes.

El futbolista acudió al programa de Bertín Osborne para presentar su libro ‘Vivir con arte’, en el que hace un repaso por los momentos más importantes de su trayectoria en el campo. Sin embargo, no se imaginaba la sorpresa que el programa le tenía preparada.

En un momento dado, el programa sorprendió al futbolista con la inesperada visita de su mujer, Susana Saborido. Una sorpresa tras la cual Joaquín Sánchez no pudo contener su emoción, al ver a su mujer en el plató.

«¡Qué guapa te has puesto! ¡Para mí no te pones tan guapa!», exclamó el futbolista con una gran sonrisa. Tras su encuentro en el plató, Bertín Osborne les animó a contar los inicios de su relación sentimental.

«Me lo presentó un amigo de los dos. Luego nos estuvimos viendo unos cuantos meses», explicó Susana, añadiendo que en un principio, a ella no le caía nada bien. «Lo veía muy espabilado. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: ‘¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?’, explicó.

«Quedamos hasta empezar a vernos lo menos cuatro o cinco veces», explicó Joaquín Sánchez, hasta que finalmente tuvieron su primera cita. “Compré tres o cuatro botellas de agua. Para decir: ‘es que los deportistas bebemos mucha agua’. ¡Y me tuve que beber toda el agua! ¡Me tiré toda la noche en el baño y cada vez que quería atacar me entraban ganas de ir al baño!», reveló entre risas recordando ese momento.