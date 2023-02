‘La isla de las tentaciones’: una participante se desmaya en directo tras ver unas impactantes imágenes

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Durante el programa, las chicas terminaron de ver las imágenes de la segunda hoguera, y Elena no pudo soportar las imágenes de David siéndole infiel con María.

Tras hacer un primer amago de abandonar la hoguera entre lágrimas, Elena regresó junto a sus compañeras sin ser consciente de que aún no había visto las imágenes más duras de la noche. En ellas, David volvía a caer en la tentación y acababa manteniendo relaciones sexuales con María.

A pesar de la crudeza de las imágenes, Elena demostró una gran entereza. «Se acabó. Pensaba que me quería de verdad. Yo con él me comporto como una mujer, para que me haga esto ahora. No tiene corazón, estoy en shock y no me lo esperaba para nada», expresó la joven.

«Qué vergüenza, estaba con la persona equivocada y no me he dado cuenta. Una persona así a mi lado no me merece. Qué poca palabra y qué mentiroso. Lo que más me duele es que no ha pensado en el daño que me hace a mí», añadió. Sin embargo, Elena no aguantó lo que acababa de ver y unos instantes más tarde se desmayó.

Elena se desmaya tras sufrir una bajada de tensión 🍎 #Tentaciones5 | #LaIslaDeLasTentaciones5

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/UAkhnQ5UX6 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 20, 2023

Las concursantes se encontraban viendo las imágenes de Manuel, pareja de Lydia, cuando Elena, que no había abierto la boca desde su visionado de imágenes, de repente se desmayaba y caía desplomada sobre sus compañeras.

El equipo del programa acudió inmediatamente a socorrer a la joven y se la llevaron al servicio médico del programa. Marina, Naomi, Laura y Lydia continuaron viendo las imágenes de sus parejas, no obstante todas tenían en la cabeza a Elena, mostrándose muy unidas.

Ante la preocupación de las concursantes, Sandra Barneda les comunicó que por suerte todo se había quedado en un susto. «Elena está bien. Ha sido una bajada de tensión, pero el programa cree que lo mejor es que no vuelva a la hoguera. En seguida la veréis en la villa», señaló la presentadora.

Una vez estabilizada, Elena regresó a Villa Paraíso junto a sus compañeras, recibiendo el cariño de todas ellas. «He visto cosas muy duras que no me esperaba para nada. Él me decía que me quería y que quería estar conmigo», explicó la concursante a los tentadores completamente abatida.