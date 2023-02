‘La isla de las tentaciones’: los gritos desesperados de Elena al descubrir la infidelidad de David

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. En esta ocasión, los concursantes se enfrentaron de nuevo al temido visionado de imágenes en la hoguera, siendo Elena la más perjudicada, al ver las imágenes de cómo David caía en la tentación.

Elena fue la última de las chicas en ver las imágenes de su novio en la tablet, sin embargo, antes de ver las imágenes ya se temía lo peor. Por ello, cuando Sandra Barneda dijo su nombre la concursante estaba más nerviosa que nunca.

“Estoy que no puedo más. (…) Me gustaría ver que David se lo está pasando bien, pero que me está respetando. No quiero perder lo que tengo con él”, le confesó Elena a Sandra Barneda sin poder contener las lágrimas antes de ver las imágenes de su novio.

Prepárate para lo que vas a ver MAÑANA en ‘La isla de las tentaciones 6’ 💥pic.twitter.com/vso25CSlZ2 — Mediaset España (@mediasetcom) February 12, 2023

Elena ya se imaginaba lo peor cuando vio a su novio entrando en su habitación y tumbándose en la cama con la tentadora. “No, no, no, no”, repetía entre lágrimas antes de ver la infidelidad de David, tras la que soltó un grito desgarrador y se levantó de su asiento.

La concursante se marchó de la hoguera y comenzó a llorar en el suelo desconsoladamente, “David, ¿qué has hecho, tío? ¡Me dijiste que me querías!”, gritaba completamente rota, mientras sus compañeras aún no asimilaban lo que acababan de ver en la pantalla.

En la próxima entrega de La isla de las tentaciones, Elena volverá a la hoguera y seguirá viendo imágenes de David en Villa Playa. Las imágenes serán tan duras que la concursante acabará desmayándose, siendo socorrida por el equipo del programa.