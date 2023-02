‘La isla de las tentaciones’: David reacciona a las lágrimas de Elena en la primera hoguera

Telecinco emitió este martes el segundo debate de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Con Sandra Barneda al frente, en esta ocasión fueron los chicos los que estuvieron presentes en el plató del programa, tras el debut de las chicas en plató la semana pasada.

Los cinco concursantes se enfrentaron a las imágenes de sus primeros días en la villa, así como también respondieron a las preguntas y a las críticas de los colaboradores del programa. También comentaron los hechos más destacados de los primeros días separados de sus parejas, mientras conocían a las tentadoras en Villa Playa.

Los chicos también pudieron ver algunas imágenes inéditas de sus parejas, entre ellos, los espectadores con sus votos decidieron que David viera en directo el avance de la primera hoguera de Elena, que se emitirá íntegramente en el programa del próximo lunes.

«No se está acordando de mí en ningún momento, no se está conteniendo en nada. ¿Tiene novia o se le ha olvidado? Conmigo fue así y así es como se enamoró de mi. Me da miedo, no quiero perderle, no se lo pienso perdonar», le explicaba Elena a Sandra Barneda.

Desde plató, David se mostraba visiblemente nervioso y estas fueron sus palabras tras poder ver por primera vez esta reacción de Elena: «Es duro, no tiene que ser fácil. A mí no me hace gracia verla mal», señaló mientras que los colaboradores criticaban su escasa empatía al ver las imágenes.