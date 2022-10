‘La isla de las tentaciones’: una participante cae en la tentación con Hugo Paz

Desde que Hugo Paz llegó a La isla de las tentaciones, Tania no dejó de sonreír. Es más, de un día para otro se volvieron inseparables. Desde ese momento, la experiencia de Tania en La isla de las tentaciones se convertía en todo un reto para no serle infiel a su novio.

En la última entrega de El debate de las tentaciones, se hacía una pregunta a la audiencia: «Una de las chicas ha caído en la tentación, ¿quién se ha unido a Laura y ha sido infiel a su pareja?». La audiencia lo tenía claro, un 88% de los votos eran dirigidos a Tania, y no se equivocaban. Ella era la que había caído en la tentación, protagonizando un beso con Hugo Paz que duró 43 segundos.

Tania y Hugo acaban de traspasar la línea 🚨 #TentacionesDBT5

🔴 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/5hIkkT2pDs — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 24, 2022

En el vídeo aparecen los dos sentados muy juntos alejados de la fiesta en la que estaban todos sus compañeros de la villa. Hugo abrazaba a Tania y le decía que hiciera lo que ella sintiera y lo que quisiera: “No te agobies, no merece la pena. Me pongo en tu situación y se que es complicado”, decía Hugo, mientras la acariciaba.

“Para lo que tu quieras, lo bueno y lo malo aquí está tu cotufito”, tras estas palabras, protagonizaban un beso de 43 segundos, al acabar Hugo le decía a Tania que la estaba empezando a querer un poco.

Las lágrimas de @SandraBarneda hablando de las relaciones: “Todos hemos vivido esto. Todos nos hemos roto por amor” 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones5

🔵 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/fm2wxGvwnp — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 20, 2022

La hermana de Samuel, que se encontraba presente en el plató y al ver el video del beso, no pudo evitar venirse a bajo al pensar cómo iba a reaccionar su hermano. Sobre todo por todo lo que iba a sufrir. Aunque también opinaba que le venía bien para ver como es su pareja y bajarla del pedestal en que la tiene.

Durante la pasada entrega de La isla de las tentaciones, Samuel al ver las imágenes de Tania junto a Hugo se rompía a llorar, al pensar que podía perderla. Tal fue la emoción que Sandra Barneda, presentadora del programa, no podía evitar emocionarse al verle así. “Todos nos hemos roto por amor, es normal”, comentaba la presentadora.