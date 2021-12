La próxima entrega de ‘La isla de las tentaciones 4’ se emitirá esta noche y ofrecerá la segunda hoguera de los chicos, siendo esta una de las más fuertes a nivel de emociones que se ha vivido en todas las ediciones. El protagonista del revuelo será Alejandro Nieto, quien al ver unas imágenes no podrá contener el llanto hasta el punto de abandonar la hoguera dando gritos con sus compañeros detrás.

Ya el lunes pasado, durante la emisión de ‘El debate de las tentaciones’ se pudo ver un adelanto de las imágenes que Alejandro habría visto y que ocasionasen esa pérdida de control. «Yo creo que habrá visto cualquier tontería y él ya se ha hecho su película», dijo Maribel, su madre, en plató. Ella asegura que no es la primera vez que ve a su hijo en una situación similar, pero fue ahí cuando de nuevo la madre del chico se derrumbó, tras haber ocurrido lo mismo en el anterior debate. «Yo no quiero llorar más ni dar pena, pero es que es muy duro», fueron sus palabras.

Al instante, Sandra Barneda se acercó a darle apoyo y confesó que cuando se realizó las grabaciones fue también un momento muy duro para ella. Afirmó que tampoco pudo mantenerse estable: «Es totalmente comprensible. Es muy duro lo que vivió Alejandro. Yo no pude seguir la grabación, me puse peor que tú».

«Yo no soy una persona que suelo expresar mis sentimientos cuando estoy trabajando y me cogió un ataque de llorera. No podía parar de llorar de lo que vivimos en ese momento», confesó la presentadora. Por ello se tuvo que pausar las grabaciones unos minutos para después continuar con la hoguera. «Llorar no es para nada dar pena, es sacar los sentimientos que tienes, y más si viene de una madre que ve sufrir a su hijo de esa manera», intentó consolar Barneda a Maribel.

Esas imágenes, como era de esperar, las protagonizaba su pareja, Tania, quien mantenía una cita con Stiven, su tentador. «La verdad es que yo estoy sorprendida porque no imaginé que fuese a conectar con alguien dentro de ‘La isla’. Me sale solo dejarme llevar, fluir… En poco tiempo, estás siendo alguien muy importante», pudieron ser las palabras que harían explotar a Alejandro. Para colmo, fortaleció la opción de irse sola al acabar el concurso, por lo que pudo ser este el detonante para que su novio se marchase de la hoguera. Esta noche podremos ver la hoguera hasta el momento más dura de ‘La isla de las tentaciones’ y sabremos qué ocurrió realmente para provocar esta reacción.