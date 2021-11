Alejandro Nieto se convirtió en uno de los protagonistas de la segunda entrega de ‘La isla de las tentaciones’. El concursante recibió una lluvia de críticas en las redes sociales, debido a varios comentarios muy desafortunados que realizó sobre su pareja.

Durante la primera hoguera de la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’, Tania vivió un momento bochornoso después de ver los comentarios que había realizado Alejandro sobre ella.

La concursante achacó estos comentarios a que su pareja lo estaba pasando muy mal al ver sus imágenes con los solteros de la isla, y aseguró que lo había dicho por rencor, no por que pensara de esa forma. No obstante, en las redes sociales ya habían crucificado a Alejandro.

Tania: «Yo lo que soy es una mujer de los pies a la cabeza. Y bailo así. Soy sexy, una mujer segura de sí misma y puedo bailar perfectamente con cara de morbosa y por eso no soy menos mujer. Y por eso no te quiero menos»

Alejandro se quejó de las imágenes de su pareja con los tentadores, asegurando que parecía «una pornográfica», «una morbosa» y «una viciosa» al poner la misma cara que ponía con él en la cama. Unas palabras que no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

Rápidamente, los seguidores de ‘La isla de las tentaciones’ compararon a Tania con Susana Molina, concursante de la primera edición del reality. Pero la cosa fue más allá, porque Josué confesó que su pareja, Zoe, era bisexual y Alejandro expresó que le había dejado mal conocer la condición bisexual de la compañera de villa de su pareja.

Unas declaraciones muy desafortunadas, tras las cuales, Alejandro se convirtió en la diana de todas las críticas de las redes sociales, donde entre otras cosas, fue tachado de machista y homófobo.

Nunca he deseado que una pareja de LIDLT rompiese cuando aun no se había producido una deslealtad, pero Alejandro me parece nauseabundo. Es homófobo, posesivo y machista. Tania se merece salir de ahí. Ojalá lo deje y sea libre. #LaIslaDeLasTentaciones2

— Muy de la RÁBAGO! 🇪🇸 (@MuyRabago) November 17, 2021