‘La isla de las tentaciones’: David, entre lágrimas al pensar que Elena ha visto su infidelidad

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. En esta nueva entrega, Elena vivió una hoguera muy complicada al ver cómo David rompía su promesa y caía en la tentación. No obstante, la hoguera de su novio tampoco fue fácil.

David llegó a la hoguera muy preocupado. El concursante era consciente de que su novia iba a ver las imágenes de su infidelidad, y del daño que le iban a hacer, por lo que tras comunicarle Sandra Barneda que no había imágenes para él, al concursante se le cayó el alma a los pies, rompiendo a llorar.

La culpabilidad consumía a David desde hacia días. A pesar de haberse dejado llevar con María y asegurar que la tentadora le gustaba, no podía quitarse de la cabeza el daño que le estaba haciendo a Elena, un pensamiento que le llevó al llanto en la segunda hoguera.

NO hay imágenes de Elena para David 💣

“Seguro que está fatal por mi culpa. Te juro que no la quiero hacer sufrir, no soy buen novio. Yo la quería respetar, que confiara en mí. Ya la han fallado una vez y ahora la he vuelto a fallar yo”, respondió el concursante llorando desconsoladamente.