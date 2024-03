‘La isla de las tentaciones 7’: María, Marieta y Ana se sinceran sobre su mala relación con Ruth

La isla de las tentaciones 7 está llegando a su fin. Esta noche se emitirá el capítulo final del reality que tanto ha dado que hablar en el que podremos ver las hogueras finales de María y David, Marieta y Álex, Mariona y Adrián y Ana y Borja. Ahora que su emisión está en su recta final, algunas participantes del programa se han sincerado acerca de la relación de amistad que han mantenido entre ellas una vez acabada la experiencia.

María, Marieta y Ana se han sincerado en el canal de Mtmad de María Brunn, quien ha viajado hasta Valencia para reencontrarse con sus amigas y compañeras de Villa Montaña. En este vídeo para su canal han querido sincerarse acerca de su relación con Ruth una vez fuera del programa. En la emisión ya habíamos podido ver algunos pequeños enfrentamientos con la joven, pero ahora, las tres participantes han querido aclarar la situación actual con la canaria.

«Hemos hecho mucha piña, mucha amistad», contaba María acerca de la buena relación que tienen las tres participantes. «Dentro teníamos mucha piña, pero luego cuando hemos salido…», comenzaba diciendo Ana. «Ha sido más», añadía la malagueña. Sin embargo, no todas las integrantes de Villa Montaña se llevan tan bien ahora. Y es que explicaban que la relación con Ruth no era la mejor. María ha contado como se había preocupado por la tinerfeña a lo largo de la emisión para saber qué tal estaba y la joven no se molestó en responderla, así que dejó de insistir en mantener el contacto.

«En mi caso sí que tuve roces con ella, pero porque yo tengo la mecha muy corta. A la mínima que algo no me gusta, lo digo, pero ya no es para discutir, simplemente que si mi punto de vista es diferente, te lo voy a decir», explicaba Marieta. «También puedes ser un poco madura, que tanto dice de su madurez extrema… Sentarte y decir ‘oye, me sienta mal esto’», continuaba. «Yo estoy dos días más con Ruth y la nomino», concluyó la ilicitana.

«Ruth es una persona difícil de decirle las cosas a la cara», calificaba María a la nacida en Tenerife, justificando un comentario que le hizo a las espaldas. «Nos hemos distanciado y no nos seguimos en Instagram», explicaba Ana, que durante el programa se había llevado muy bien con Ruth.

El avance de las hogueras finales de La isla de las tentaciones 7

En el capítulo de la semana pasada de La isla de las tentaciones 7 pudimos ver el inicio de la hoguera de confrontación final de David y María en la que la joven no dudó en ponerle los puntos sobre las íes: «¡Qué dura tu experiencia en Villa Playa! ¿Qué te dije yo de entrar al cuarto?», le recriminaba momentos antes de que Zaira interrumpiera la hoguera para mostrar unas imágenes inéditas.

Mariona y Adrián se mostraban derrotados en el avance de su hoguera en la que la joven le preguntaba: «¿Cómo te has dejado fluir tanto? Te has tirado a Mónica, la hostia me la he dado». Y es que el joven se ha dejado llevar con su tentadora y ha acabado cayendo en la tentación varias veces.

En el adelanto del episodio final de La isla de las tentaciones 7 también pudimos ver un fragmento de la hoguera más esperada, la de Álex y Marieta. En este enfrentamiento se ve como la ilicitana miente a su pareja en alguna ocasión pero acaba desbordada por los sentimientos, envuelta en lágrimas. Esta noche, disfrutaremos de todas las hogueras finales de La isla de las tentaciones 7, a partir de las 22:50 horas, en Telecinco.