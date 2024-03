Esta semana ha habido doble emisión de La isla de las tentaciones. Y es que Telecinco ha querido darle a los fans del programa una «semana especial» con doble emisión el pasado martes y miércoles. Ahora, en el episodio de anoche pudimos ver parte de la hoguera de confrontación final de María y David con una aparición inesperada. El episodio final del reality ya tiene fecha de emisión.

En esta doble emisión pudimos ver como Mariona veía las imágenes de Adrián, su pareja, manteniendo relaciones sexuales con Mónica, decidiendo así poner fin a su relación. Además, Álex vio cómo Marieta entraba en Villa Playa buscándole en pleno ataque de nervios. Ver a su novia tan afectada le descolocó los esquemas al joven: «Me siento mala persona».

María y David se reencuentran y el ambiente está algo tenso 💥 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones11

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/HesSzLVre9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 7, 2024

En el episodio de anoche, Marieta y Sergio han explotado de la peor forma posible en un enfado que ha descolocado su convivencia en Villa Montaña: «Eres un interesado de mierda, ridículo». Tras esta discusión, la ilicitana le comunicaba a Sandra Barneda su deseo de que el tentador abandone la experiencia, una decisión que ha sido apoyada por sus compañeras. La presentadora les ha comunicado a los chicos que verían «las imágenes más duras de vuestras novias» en su última hoguera juntos.

Ahora, el programa ha entrado en la recta final del programa en la víspera del último episodio de reality al cual Telecinco ya ha puesto fecha de emisión. Será el próximo miércoles 13 de marzo el día en el que veamos el desenlace de la hoguera final de David y María, el reencuentro de Mariona y Adrián, Marieta con Álex y Borja y Ana. Tras estas hogueras, aún quedará por ver el reencuentro de las parejas meses después de la grabación del programa en República Dominicana.

El avance del episodio final de La isla de las tentaciones 7

En la hoguera de confrontación de María y David, la joven malagueña veía las imágenes de su novio y decía: «¡Qué dura tu experiencia en villa Playa! ¿Qué te dije yo de entrar al cuarto?». Hemos podido ver parte de la hoguera de confrontación de ellos dos y el avance del último programa.

En el adelanto se ve a Mariona destrozada por las acciones de Adrián: «¿Cómo te has dejado fluir tanto? Te has tirado a Mónica, la ostia me la he dado». Aún así, el joven no dejaba de repetir que «había echado el freno todo el rato». En esta hoguera, los dos acababan destrozados y rompiendo en lágrimas.

Se nos ha metido algo en el ojo con la despedida de @SandraBarneda 🥹 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones11

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/I49P3825dT — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 7, 2024

Ana, una vez más, se plantea marcharse de La isla de las tentaciones sola tras ver de nuevo las imágenes de su novio. La hoguera de Marieta y Álex es de las más esperadas de esta edición, en la que podremos ver algunas mentiras por parte de la joven, las cuales Sandra Barneda rebate.

Llega el fin de La isla de las tentaciones 7, una de las ediciones más explosivas y polémicas.