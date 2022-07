‘Infiel’, avance del capítulo de hoy: Aras tiene un fuerte enfrentamiento con Volkan

No es ningún secreto que Infiel, con el paso del tiempo, ha conseguido colarse en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que se reúnen cada domingo frente a la pequeña pantalla para disfrutar, en Antena 3, de un nuevo capítulo.

El pasado domingo 3 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Infiel. Así pues, vimos cómo Ali tomaba una de las decisiones más contundentes de su vida. ¿En qué consiste? En irse a vivir, de una vez por todas, junto a su padre Volkan. El joven no está para nada de acuerdo con la decisión que Asya, su madre, ha tomado.

¡No aceptará jamás esa relación entre la doctora y Aras! Derin, por su parte, se muestra verdaderamente feliz. Y todo porque, en el primer juicio con Volkan, éste no ha conseguido el divorcio. Por lo tanto, tiene más tiempo para intentar hacerle cambiar de opinión. Todo ello mientras Ali sufre un accidente de tráfico.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Infiel que veremos esta noche en Antena 3. Así pues, veremos cómo todos estarán realmente preocupados por el estado de salud de Ali. Y todo tras haber sufrido un complicado accidente de tráfico. Por fortuna, todo quedará en un susto.

El joven tan solo tendrá que recuperarse de una fractura en una de sus piernas. Volkan decidirá quedarse al cuidado de su hijo, a pesar de la negativa de la doctora Asya. Aun así, Ali escogerá a su padre para poder hacer frente a esta complicada recuperación. Todo ello mientras la doctora descubrirá que sus cámaras han sido pinchadas por Volkan.

Por lo tanto, Aras no tardará en acudir a la casa de Volkan para enfrentarse a él, tras atacar duramente su intimidad. Los dos tendrán un fortísimo desencuentro frente a la atenta mirada de Derin, que no dará crédito a todo lo que está sucediendo. No te pierdas la nueva entrega de Infiel esta noche en Antena 3.