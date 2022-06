‘Infiel’, avance del capítulo de hoy: Asya quiere que Ali de una oportunidad a Aras

Infiel, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta magnífica historia. ¡Es sencillamente brillante!

El pasado domingo 19 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Infiel en Antena 3. De esta manera tan concreta, vemos cómo Aras parece armarse de valor para pedir matrimonio a Asya. Algo que ha dejado a todos sin palabras, sobre todo a Volkan y Ali. ¡No se podían creer que algo así iba a suceder!

La doctora hace saber a Aras que, hasta que no solucione el problema que tiene con su hijo, no van a poder pasar por el altar. Volkan no tarda en ponerse en contacto con Leyla para trazar un plan muy concreto. Al fin y al cabo los dos tienen el mismo objetivo: separar a la doctora Asya y a Aras. ¿Lo lograrán?

Cuando pensábamos que ya no podían empeorar más las cosas, llega esto… #Infiel19Jun 👉 Directo: https://t.co/4CvtGc2Cau pic.twitter.com/ImHLKTbaoS — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 19, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Infiel que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Melih, Gönül y Halul no creerán a Derin, ni una sola palabra. Los tres comenzarán a pensar que fue ella quien agredió, sin piedad, a la todavía mujer de Aras.

Nil se quedará junto a Selcuk para hacerle saber que fue ella la que golpeó a Leyla. Ésta, por su parte y debido a las circunstancias, propondrá un trato a Aras: si la doctora retira la denuncia, ella retirará la denuncia de Nil. Asya esperará a que Ali, finalmente, dé una oportunidad a Aras para que su felicidad sea completa. No te pierdas la nueva entrega de Infiel esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.