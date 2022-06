‘Infiel’, avance del capítulo de hoy: Aras decide pedir matrimonio a Asya

Infiel se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Antena 3 acertó de lleno con esta historia con la que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo. ¡Es verdaderamente sorprendente!

El pasado domingo 12 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Infiel. De esta manera tan concreta, observamos cómo la doctora Aras y Asya se han quedado completamente en shock por el atrevimiento de Leyla. Y es que ya tienen claro que la mujer no va a parar hasta lograr su objetivo.

Y es que o se queda junto a Aras o se divorcia pero, de hacerlo, le costará muy caro a su marido. Asya y Derya, por si fuera poco, acuden a la casa de Bahar para darle personalmente los resultados de las últimas pruebas realizadas. Todo ello mientras Aras se muestra dispuesto a dar un paso más allá en su relación sentimental con la doctora.

Aras desenmascara a Leyla al descubrir el malvado plan contra él y Asya. 👏 #Infiel https://t.co/Xv9QtVpHZD pic.twitter.com/J5RRUkhTc6 — antena 3 (@antena3com) June 13, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Infiel’ que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Aras se armará de valor para pedir matrimonio a Asya. Una escena que terminarán viendo tanto Volkan como Ali. ¡No tardarán en montar un escándalo!

La doctora hará saber a Aras que, mientras no se solucione el problema que tiene con Ali, no podrán pasar por el altar. Volkan se pondrá en contacto con Leyla para trazar un plan cuyo objetivo sea acabar con la relación sentimental de Aras y Asya. Leyla acudirá a un evento de la organización y logrará provocar a Asya. Seremos participes de un fortísimo enfrentamiento. No te pierdas la nueva entrega de Infiel, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.