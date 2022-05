Este lunes 17 de mayo, los actores María León y Salva Reina visitaron ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva película ‘El universo de Oliver’, que desde el pasado viernes 12 de mayo, ya se encuentra disponible en todos los cines de nuestro país.

‘El universo de Oliver’ traslada a los espectadores a mediados de la década de los 80 en el contexto del paso del Cometa Halley, donde el protagonista, un niño llamado Oliver, busca en las estrellas la solución a sus problemas que han comenzado por la mudanza de su familia a un nuevo barrio.

«Es una película bastante completa, porque aparentemente parece que es una película que se queda en una fantasía, que puede incluso parecer infantil, y en absoluto es así. Es un viaje bastante importante donde se tocan muchos temas y que habla de una época muy concreta y muy potente como son los 80», contó la actriz María León sobre la trama de ‘El universo de Oliver’, durante su visita a ‘El Hormiguero’.

Por otro lado, durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, Pablo Motos cuestionó a Salva Reina por la vez en la que creyó que se había convertido en millonario jugando a la quiniela con un amigo. Algo que el actor quiso explicar.

«Mi socio y yo echamos una quiniela todas las semanas y un día al ir a comprobar el boleto, la máquina me dijo que pasara por el mostrador», comenzó a explicar Salva Reina sobre el minuto en el que creyó que se había convertido en millonario.

«Entonces pensé que me había tocado tanto dinero que la máquina no lo podía poner ahí, pero la lotera me dijo que era lunes y faltaba un partido por jugarse… Es verdad que durante el minuto en que la mujer miraba el boleto fui millonario», explicó el actor entre risas.