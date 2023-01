‘El Hormiguero’: Rafael Álvarez ‘El Brujo’ lanza una crítica a los ayuntamientos

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita de Miguel Ángel Revilla, el programa continuó la semana con Rafael Álvarez, más conocido por su sobrenombre artístico ‘El Brujo’, que acudió para hablar sobre su larga trayectoria sobre los escenarios y presentar su nueva obra.

Volcado en el teatro desde hace años, Pablo Motos subrayó que en la actualidad el andaluz está haciendo una gira por toda España con siete obras de teatro diferentes. entre ellas Autobiografía de un yogui. En marzo, estrenará en Madrid una nueva obra: El viaje del monstruo fiero.

«Cada obra dura una hora y media, una hora y tres cuartos, y la que más hago es El Lazarillo, aunque a veces me confundo. El otro día en un pueblo empecé haciendo El Lazarillo y terminé haciendo La Odisea. La gente, que es muy buena gente, decía: ‘Nos ha gustado mucho en general’. Me tienen cariño», expresó el actor.

«Cuando salgo al escenario, tengo la sensación de que lo importante es que ellos están allí y yo aquí y como que me dicen que tire por donde yo quiera», destacó sobre su forma de hacer teatro, antes de lanzar un dardo a los ayuntamientos.

El actor contó que debido al público, una vez hizo «una función de 20 minutos en vez de una hora y media. Y cuando fui al camerino, el alcalde me dijo: ‘Ahora saldrán los otros’. Se refería a los otros actores y era un monólogo, así que le dije que estaba yo solo, pero él me dijo: ‘En el programa viene mucha gente: técnicos, sastre… Y hasta que no salgan todos no cobras’», recordó.

Pablo Motos preguntó a ‘El Brujo’ si había cobrado, a lo que él respondió: «No me acuerdo, pero yo creo que sí porque si no estaría machacándome todavía. Yo soy muy tenaz para cobrar, que hay que ser muy tenaz para cobrar en los ayuntamientos porque pagan lentísimo. Están reunidos siempre antes de pagar».