Este miércoles ‘El Hormiguero’ regresó una noche más a Antena 3. En esta ocasión, Carmen Machi y Quim Gutiérrez, dos de los actores más queridos de nuestro país regresaron al plató del programa conducido por Pablo Motos, para promocionar su nueva película ‘Amor de madre’.

‘Amor de madre’ se estrenará en Netflix el próximo 29 y cuenta la historia de un novio al que han dejado plantado en el altar, personaje de Quim. Su madre, que interpreta Carmen Machi, se empeñará en acompañarle a la luna de miel para no perder el dinero del viaje.

Los actores se mostraron muy emocionados de volver al plató de ‘El Hormiguero’. Ambos son invitados asiduos del programa, sin embargo, era la primera vez que lo pisaban juntos. Y en esta ocasión, entraron al plató subidos en un descapotable, debido a que Quim Gutiérrez se ha convertido en miembro del Club Platino del programa.

Carmen Machi y @quimyo nos presentan “Amor de madre” que se estrena el viernes en @NetflixES #MachiQuimEH pic.twitter.com/f7cRdHH1Kr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 27, 2022

Durante la entrevista, ambos actores explicaron la trama de ‘Amor de Madre’. «El personaje de Quim es mi hijo y su novia le planta en el altar. Madre indignada, hijo dolido hasta la médula, regalos que devolver porque son un dineral, pero no se puede devolver el viaje de luna de miel, que es a Isla Mauricio y que es el viaje más caro que había. Entonces, para no perder ese dinero y ese viaje, decidimos, de común acuerdo, ir juntos», contó Carmen Machi.

«Es que él no tiene amigos, no tiene nadie que pueda ir con él… Lo único que le queda es ir con su madre. Es un desgraciado», añadió Quim Gutiérrez. Además, después de ver el tráiler de la película, el actor desveló el talento oculto de su compañera de reparto.

«Tiene el mejor pedo interpretado, el de verdad también bastante, pero el interpretado…», dijo el actor sobre Carmen Machi. Por su parte, la actriz señaló que meterse en el papel de una persona borracha no es fácil: «porque el borracho no sabe que lo está, entonces es intentar realmente no caerte, no hacer que te caes. Es un poco jugar a la contra. Y si además es una comedia en la que teóricamente puedes pasarte con facilidad, igual se complica.