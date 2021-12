‘El hormiguero’ continúa este martes con una semana llena de grandes invitados que pasarán por su plató. Si el lunes era turno para Alejandro Sanz, esta noche será Nathy Peluso la que visite a Trancas y Barrancas para presentar su versión de ‘Vivir así es morir de amor’.

Será la segunda visita de la cantante argentina, aunque afincada en Barcelona, al espacio de Antena 3. Es este caso, hará balance del gran año 2021 que ha tenido, en el que ha ganado un Latin Grammy al Mejor Álbum alternativo por ‘Calambre’.

Hace pocas semanas se veía envuelta en la polémica por el videoclip de ‘Ateo’, que grabó en la catedral de Toledo con C. Tangana. A pesar de tener los permisos necesarios, la indignación de los feligreses al verlo provocó la dimisión del deán, que fue el responsable de dar el visto bueno a esa grabación.

Nathy Peluso pasó por ‘El hormiguero’ el pasado 26 de enero, dejando un gran sabor de boca entre los espectadores por su gran humor. Uno de los momentos más recordados fue el curioso comportamiento que tiene el color de sus ojos, por el que llegó al plató con el ojo izquierdo de color azul y el derecho de color marrón.

«Yo te soy sincera, cuando me da un disgusto, ¡pum!, me cambia el color del ojo izquierdo, no lo puedo controlar. Y antes me dijeron: ‘No, Pablo está enojado con vos’. Y ¡pum!, azul» explicó la artista ante un dubitativo Pablo Motos. Y continuó diciendo: «Que sí, es el disgusto. Yo soy muy pasional, entonces… ¡Pum! Azul. Y obviamente le saco beneficio, porque es falso, desveló la argentina.

Pero ella no será la única invitada de esta semana en el show de Antena 3. El actor Javier Cámara pasará por el programa el miércoles y hablará de la nueva temporada de ‘Venga Juan’, la serie en la que se mete en el papel de Juan Carrasco, un político corrupto que se las verá con la justicia.

El jueves cerrará la semana de ‘El hormiguero’ el cocinero Karlos Arguiñano, uno de los invitados clásicos del programa y estrella de Antena 3. El cocinero acudirá a promocionar su nuevo libro de recetas, pero seguro que se mojará con temas de la actualidad.