Sin duda alguna, Nathy Peluso ha querido darnos el último regalo este año y ha elegido para ello las fechas navideñas, no podía despedirse sin este último del 2021. Esta vez, como en su anterior single, ha escogido una canción para versionarla y la elegida ha sido ‘Vivir Así Es Morir de Amor’ de Camilo Sesto. Con una adaptación más futurista le ha dado un toque moderno que ha gustado mucho a sus seguidores.

Con ‘La Despedida’ del puertorriqueño Daddy Yankee, la argentina ya supo adaptar un clásico a la actualidad y con su estilo que tanto le caracteriza. Ha conseguido que un típico español tenga tintes urbanos con partes del tema que incluso son los instrumentos los protagonistas. Tampoco podía faltar el videoclip, donde ella misma ha sido la directora. Con ese toque moderno, que también ha dado al vídeo, y ese tinte rojo que cubre su pelo durante los cuatro minutos que dura, se encuentra bailando y cantando en un círculo que posee ilusión óptica.

La canción y el videoclip han traído los años 70 a la actualidad con una delicia de versión que nadie se esperaba. “ESTO ESTA HECHO CON TANTO AMOR y dedicación q no tengo palabras… 💔 no tengo palabras d verdad… pongo mi corazón acá adentro y se me kaen las lágrimas porque no se cómo explicar lo q siento, vivo para esto, es todo lo q sé hacer, si no hiciera esto para mi nada tendría ningún jodido sentido. Ke sintieron?? qué les hace sentir VIVIR ASÍ ?❤️❤️”, ha expresado la artista en sus redes sociales nada más estrenarse la canción.

La propia Nathy Peluso ha confirmado en varias ocasiones que los artistas tradicionales son su fuerte en la inspiración y con esto ha querido sentenciarlo. “Gracias a la música, a mi amado Sesto y gracias a USTEDES por abrazarlo y x dejar q se les meta en el cora. Prometo q los arreglos de este tema Tienen poderes d sanación Y OTROS PLACERES.❤️❤️❤️❤️ les regalo todo mi sentimiento, siento demasiadas cosas, tanto q a veces siento q Muero d Amor💔💔💔”, ha agradecido la argentina. El año se acaba, pero nos ha dejado éxitos como ‘Ateo’ junto a C. Tangana y su álbum ‘Calambre’. ¿Con qué nos sorprenderá en 2022?