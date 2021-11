No hay ninguna duda de que ‘Ateo’ ha sido una de las grandes canciones que nos ha regalado esta segunda mitad de año. La colaboración de C Tangana y Nathy Peluso ha dado la vuelta al mundo, siendo una de las canciones más reproducidas del último año.

‘Ateo’ vino acompañada de una polémica que revolucionó a algunos de los sectores más conservadores de nuestro país. Una polémica tras la cual, C Tangana y Nathy Peluso habían preferido mantenerse al margen, sin embargo, la artista argentina ha hablado sobre este tema por primera vez.

Ha sido a través de una entrevista con la edición española de ‘Vogue’, en la cual protagoniza la portada del mes de enero, con una espectacular sesión de fotos que no ha dejado a nadie indiferente.

Qué honor estar en la portada de @VogueSpain este Diciembre, celebrando este año inolvidable.🧡 pic.twitter.com/ZfFQQzorJI — Nathy Peluso (@NathyPeluso) November 17, 2021

Durante la entrevista, la artista ha explicado que “Soy mi mejor amiga y mi peor enemiga. Hay veces que se hace insoportable convivir conmigo misma. Tengo la vara de medir muy alta. De hecho ahora mismo esa vara ni siquiera existe. Siempre se puede ser mejor”.

Actualmente, Nathy Peluso se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales de su carrera. Por eso, cree que no es momento para descansar, sino para dar lo mejor de sí misma y ver hasta donde puede llegar su éxito. Un éxito que ha crecido exponencialmente en el último año, siendo una de las artistas argentinas del momento en todo el mundo.

En la entrevista para ‘Vogue España’, también ha hablado sobre la polémica generada con el videoclip de ‘Ateo’, asegurando que: “Fuimos muy cuidadosos. Yo iba a salir con transparencias y decidimos que no. No en una iglesia. Y bailamos de forma romántica. No era perreo. Estamos en 2021. Jamás pensamos que se liaría así”.