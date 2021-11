Pucho, como así conocen los seguidores a C Tangana, decidió colgar en sus redes sociales el pasado domingo el cartel de su nueva gira ‘Sin cantar ni afinar’ con las ciudades por las que pasaría. En ellas se encuentran varias ciudades españolas, pero es que también visitará algunas al otro lado del charco o incluso en la propia Europa.

Todavía seguimos enganchados a su éxito con Nathy Peluso, ‘Ateo’, pero también a su último álbum, ‘El madrileño’, el cual ha sido uno de los más vendidos y populares de 2021 y con el que ha conseguido récords en Spotify. Ahora, el madrileño ha decidido que ya era el momento de subirse al escenario y compartir todas estas canciones con su público.

La gira comienza en marzo de 2022 en Bilbao y cerrará en Madrid su etapa por España, pasando así después a visitar a sus seguidores de República Dominicana, Argentina, México, Colombia y Reino Unido:

9 de enero: Bizkaia Arena, Bilbao

5 de febrero: Pabellón Martín Carpena, Málaga

18 de febrero: Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza

19 de febrero: Palau Sant Jordi, Barcelona

26 de febrero: Coliseum, A Coruña

5 de marzo: Wizink Center, Madrid

12 de marzo: Santo Domingo

18 de marzo: Buenos Aires

20 de abril: Ciudad de México

26 de marzo: Bogotá

1 de abril: Monterrey

3 de septiembre: O2 Arena, Londres

Así, cerrará una gira tan esperada en Londres, en un escenario que ha presenciado actuaciones como la de The Rolling Stones. Las entradas han salido hoy y seguramente no tarde en hacer varios sold out.

C Tangana se enfrenta a sus nominaciones a los Latin Grammy tras no haber salido vencedor en los MTV EMAs 2021, donde estaba nominado a mejor artista español, pero fue Aitana quien logró el premio. El próximo 18 de noviembre veremos al artista español cantar en directo y optar al galardón en seis categorías: Álbum del año y mejor ingeniería de grabación con ‘El madrileño’, grabación del año con ‘Te olvidaste’, mejor canción pop/rock con ‘Hong Kong’, mejor canción alternativa con ‘Nominao’ y ‘Te olvidaste’ y productor del año para su gran amigo y compañero Alizzz. Queda poco tiempo para saber si se regresa a España solo o con algún acompañante.