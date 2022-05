‘El Hormiguero’: Dulceida, María Pombo y Laura Escanes confiesan los peores momentos vividos en las redes sociales

‘El Hormiguero’ cerró la semana con la visita de tres de las influencers más reconocidas de nuestro país. El programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos, reunió a María Pombo, Dulceida y Laura Escanes en un mismo plató para una entrevista conjunta, debido a su relevancia adquirida en las redes sociales.

Dulceida, María Pombo y Laura Escanes fueron las protagonistas de una noche inédita, debido a que es la primera vez que un programa de televisión reúne a tres de las reinas de las redes sociales. De esta manera, Motos y su equipo vuelven a adelantarse a todos.

La noche comenzó con Pablo Motos haciendo hincapié en que a las invitadas les «siguen en las redes sociales13 millones de personas, más gente que la que votó al PP y al PSOE en las últimas elecciones». No obstante, las tres aseguraron que esos números los llevan con total naturalidad.

María Pombo reconoció que la clave es no pensar todo el rato en el éxito: «Somos tan naturales que no pensamos todo el rato a cuántas personas estamos llegando», aseguró la madrileña. «Si piensas en el éxito dejas de ser tú», añadió Dulceida.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero las tres influencers más populares de España… ¡Dulceida, María Pombo y @LauraEscanes! #InfluencersEH pic.twitter.com/weZsynrHdF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 26, 2022

Dulceida habló por ella y sus compañeras al asegurar que a pesar de que les llega mucho trabajo y muchas marcas quieren trabajar con ellas: «Somos muy reales. Yo no engaño a mis seguidores con lo que promociono». A lo que María Pombo añadió que «no necesitamos vender algo que no nos gusta».

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, también confesaron los peores momentos que han vivido en redes. Laura Escanes explicó que la diferencia de edad con su marido, Risto Mejide, es algo que sabe que le va a perseguir toda la vida. «Lo único que puedo hacer es aceptarlo y normalizarlo», decía, tras llevar años aguantando críticas.

Por su parte, Dulceida confesó «tengo un acoso diario en redes a raíz de mi relación y de mi separación. Hay cuentas que me insultan todo el rato, me siguen allá donde voy… les he demandado» Y añadió: «Me han llegado a decir que como me vean con una bandera LGTBI me queman o que si me ven por Madrid me pegan una paliza», aseguró la catalana.