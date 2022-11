‘El Hormiguero’ | David Guetta se sincera: «Empecé pinchando en bodas y bautizos»

El Hormiguero cerró la semana con una visita muy especial. El programa de Antena 3 recibió en plató al reconocido dj y productor francés David Guetta, que acudió para hacer un repaso a su larga y exitosa carrera en la industria musical.

David Guetta aterriza en España por su visita a los premios 40 principales, que se celebran este viernes en el Wizink Center de Madrid. Muy emocionado de estar de nuevo en Madrid, una ciudad donde siempre se siente como en casa, el dj también se mostró muy feliz de pisar de nuevo el plató de El Hormiguero.

A pesar de estar más que acostumbrado a los focos, David Guetta confesó a Pablo Motos que no le gustaba ir a programas de televisión: «Es que me pongo muy nervioso, y mira que hago shows con miles de personas… solo me gusta venir a El Hormiguero».

.@davidguetta nos presenta su éxito “I’m Good”, basado en la canción “Blue” del año 99. Está triunfando en todo el mundo #DavidGuettaEH pic.twitter.com/dWkm9pmAqG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 3, 2022

Durante la entrevista, David Guetta comentó con Pablo Motos el éxito de I’m Good (Blue). «Es una historia curiosa porque no suelo escuchar música de finales de los 90. Hace cuatro años, en Londres, fuimos al estudio y solo por diversión hicimos este tema, pero lo dejamos sin editar, se quedó en mi portátil»

Y añadió: «dos años antes, en un festival en Estados Unidos lo pinché como DJ, se viralizó en TikTok y así fue, tuvimos que hacer después la producción porque el tema seguía estando en mi ordenador». De esta forma, ya acumula más de 100 millones de reproducciones y los primeros puestos en las listas de éxitos

Por otro lado, el reconocido dj comentó junto a Trancas y Barrancas un dato personal que no muchos conocían sobre sus inicios en la profesión: «Empecé desde abajo, pinchando en bodas, bautizo, cumpleaños… así tienes más experiencia con todo tipo de público».