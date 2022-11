‘El Hormiguero’: Lola Índigo desvela cómo conoció a María Becerra

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita del actor José Sacristán, el programa continuó la semana con Lola Índigo. La cantante acudió para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, bajo el título de El Dragón.

Además, Lola Índigo anunció que el próximo 23 de noviembre estará disponible la venta de entradas para las primeras fechas de la gira. Dos fechas en el WiZink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde la artista interpretará por primera vez las canciones de su nuevo disco.

«Saco disco en 2023, se llama El Dragón y voy a presentar el disco en el WiZink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona», anunció la artista tras su entrada en el plató, desvelando que el concierto en Madrid tendrá lugar el 6 de mayo y una semana después, el 13, actuará en la ciudad condal.

Además de anunciar en primicia el lanzamiento de su tercer disco, Lola Índigo también habló en El Hormiguero sobre su reciente colaboración con la artista argentina María Becerra en Discoteka, cuyo videoclip ya acumula en YouTube más de 14 millones de reproducciones.

«¿Cómo os conocisteis vosotras?», preguntó Pablo Motos. «Me encanta que me preguntes esto porque fue en la pandemia. A mí me encantaba su tema High y yo le dije ‘si algún día le quieres hacer un remix a esto, me flipa el tema y tengo ya pensado el verso que podría hacer’», contó la artista.

«Estábamos todos encerrados en nuestra casa y yo no tenía estudio, pero tenía un micro y podía grabarme en casa. No me había grabado sola en la vida. Lo que hice fue meterme en un armario, poner mantas para amortiguar el sonido, me metí con el ordenador y grabé yo las voces. Así hicimos High Remix», añadió entre risas.