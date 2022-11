‘El Hormiguero’: José Sacristán sorprende a Pablo Motos con un inesperado regalo

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita de la actriz Mina El Hammani, el programa recibió en plató al actor José Sacristán, que acudió para hablar de la película 13 Exorcismos, que llegará a los cines el próximo 4 de noviembre.

La película cuenta como unos padres desesperados por el siniestro comportamiento de su hija piden ayuda a uno de los exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoniacas. Una nueva película de terror perfecta para esta época del año.

Tras su entrada en el plató, José Sacristán comentó con Pablo Motos la reciente inauguración de una calle con su nombre y de una estatua en el cine de Chinchón. Para celebrarlo, el actor le llevó un regalo, unos ajos finos del municipio madrileño: «Es muy especial para mí», reconoció.

Hoy en El Hormiguero, uno de los actores más importantes del mundo ¡José Sacristán! #SacristánEH pic.twitter.com/lCfnjpcYF4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 1, 2022

«Yo digo que no me gustan, pero, realmente es a mi mujer a la que no le gustan. Dice que a los que los comen les huelen los poros», explicó el actor. Antes de reconocer que tras más de 70 años en la profesión, y a sus 85 años, no se plantea retirarse.

Pablo Motos desveló un dato sorprendente de su carrera: «¿Es verdad que nunca has hecho un casting?», le preguntó. José Sacristán confirmó estas palabras: «No, nunca, y a estas alturas no creo que me lo hagan…».

«¿Se atreven los directores a darte órdenes?», quiso saber el presentador de El Hormiguero: «Este es un oficio de aprendizaje permanente. Yo soy un compañero más y hay una reciprocidad permanente, uno aprende de los jóvenes, del acierto o desacierto, de la propuesta, de la mirada del joven», le contestó José Sacristán.