‘El hormiguero’ terminó la semana con la visita de Miguel Ángel Muñoz, que acudió para presentar sus nuevos proyectos profesionales. El actor se encuentra en un gran momento, y se mostró muy feliz durante su visita al programa de Pablo Motos.

«Ya debería ser Invitado Platino», dijo el actor a su llegada al programa de Antena 3, pero Pablo Motos explicó que «cuando hablamos por videollamada no cuenta como visita, te queda una», de esta forma, se convertirá en invitado platino en su próxima visita.

Miguel Ángel Muñoz acudió al programa para hablar de sus próximos proyectos, entre los que se incluye la obra de teatro ‘El síndrome del copiloto’, que llegará Madrid próximamente, o el éxito que ha tenido la película documental que él mismo ha dirigido y que protagoniza junto a una de las personas más importantes de su vida, ‘100 días con la Tata’.

Tras hablar de estos proyectos, Pablo Motos quiso que el actor contase una anécdota que muy pocas personas conocían: «Cuéntanos cuando te cagaste encima en el maratón de Boston», a lo que el actor le contestó: «El hormiguero es donde mejor me lo paso, pero también donde peor lo he pasado».

¡@miguelamunoz lo está petando! Tiene a la vez un documental, una obra de teatro, una película y una serie #MuñozEH pic.twitter.com/82GnVM9KVn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 10, 2022

«La verdad es que me he cagado encima varias veces, me da vergüenza reconocer esto, pero en el maratón de Boston no me lo hice en los pantalones», comentó el actor entre risas. Y explicó que:»en esa carrera lo estaba pasando muy mal. Sobre el kilómetro 9 vi a una chica que se fue a un lateral y, en medio de la gente, se puso a hacer de vientre. Me sorprendió».

«Pero más adelante me empecé a encontrar mal y me acordé de la chica, no obstante, en vez de hacerlo entre la gente, cometí allanamiento de morada y lo hice en un jardín. Me limpié con una hoja y me raspé lo más grande», recordó entre risas.

Más tarde, el presentador y el invitado probaron varias almohadas, debido a que el actor confesó que: «a mis 37 años sigo durmiendo con la almohada que tenía en la cuna. No puedo hacerlo sin ella porque me la pongo encima de la cabeza».