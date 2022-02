‘El Hormiguero’ recibió este miércoles la visita de Lali Espósito. La cantante y actriz argentina acudió al programa para presentar su nuevo single ‘Disciplina’ y para presentar la tercera temporada de ‘Sky Rojo’, la exitosa serie de Netflix.

Tras entrar en el plató, Lali Espósito explicó que había llevado un regalo al presentador. «Te he traído la ciencia del mate porque me pareció un buen regalo», le dijo la argentina a Pablo Motos, mientras sacaba el recipiente para preparar el mate.

«Acabo de hacer una trampa, que los argentinos no me puteen, el mate no está curado porque la madera no debería estar clara. Normalmente, se le pondría durante dos días hierba mojada para que la madera coja el sabor y así, sí puedes tomar el mate», explicó mientras se disponía a servir esta bebida típica en países de Latinoamérica como Argentina o Uruguay.

Pablo Motos confesó que «no me he tomado uno en mi vida. Dicen que la primera vez no te gusta», aun así decidió tomárselo. Lali le advirtió que no moviera la caña por donde se bebe porque «es una falta de respeto para el argentino y el uruguayo», dijo mientras mostraba un termo con la bandera de Argentina.

«Está echando mucho humo, a ver si va a estar muy caliente…», destacó el valenciano antes de probarlo: «Si no me gusta ¿Finjo?», preguntó el presentador. «¡El pueblo argentino te está mirando!», exclamó la actriz.

«¿Te puedo pedir una segunda oportunidad?», le pidió Lali después de que el presentador de probase el mate y pusiera un gesto de que no le había gustado demasiado. «Me puedo suicidar si quieres… es que está muy amargo», señaló.

Finalmente, Pablo Motos accedió y le dio una segunda oportunidad, cogiéndole el gusto a esta bebida: «Tienes razón, el primero me supo mal, pero ya no… no tomo más que no duermo», comentó el presentador.