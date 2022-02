Este martes 8 de febrero, ‘El Hormiguero’ recibía a Tom Holland como invitado. El actor de Hollywood vino a promocionar y presentar su próxima película ‘Uncharted’, la cual se estrenará el próximo 11 de febrero. Esta está basada en la saga de videojuegos que cuenta ya con ocho lanzados y con otro en camino. Tras la entrevista que le hizo Pablo Motos, quiso saber qué diferencias podrían encontrarse entre el largometraje y los videojuegos originales.

«Decidimos que no queríamos que directamente fuese una copia, preferimos darle algo nuevo a los fans de la saga y lo que hacemos es contar la primera aventura», decía el actor que también encarna a Spider-Man. “Lo bueno de la película es que para los fans que juegan a los juegos es una historia nueva, algo que no han visto antes, y los que no han jugado nunca al videojuego es una historia de orígenes o una especie de bienvenida al mundo de ‘Uncharted’”.

Motos quiso señalar que «la idea era haber hecho la película en 2008, lo que pasa es que se ha retrasado tanto que Mark Wahlberg, que iba a ser el protagonista, ahora hace de maestro de Drake». «Puedes decir que está mayor», le decía riéndose Holland. «¿No le ves que está un poco celoso? Es que el protagonista iba a ser él y ahora lo eres tú…», lanzaba el valenciano. El londinense le dijo que «esa pregunta es un poco complicada y me puedes generar problemas, mejor pregúntale tú a él. No sé la respuesta, probablemente no esté celoso».

Fue aquí cuando Pablo Motos recordó la visita del actor estadounidense al programa, donde vivió un momento de tensión: «Se creyó que le estábamos gastando una broma». «Se puso a romper billetes de curso legal, que es lo más ilegal que se puede hacer en televisión. Nos podían haber metido a todos en la cárcel. Ese es Mark Wahlberg, cuidado con él», agregaba el presentador del programa de Antena 3 acerca del hecho que pudo costarles entrar en prisión.