Giro en el caso de Liam Payne: su pareja encuentra una carta de despedida un año después de su muerte

El 16 de octubre de 2024, los más fieles seguidores de One Direction se vieron consternados con una impactante noticia: la muerte de Liam Payne, uno de sus integrantes. El de Wolverhampton, con tan solo 31 años, perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas tras una aparatosa caída desde un balcón de un hotel de Buenos Aires. El joven se encontraba en la capital de Argentina para ver a Niall Horan, el que fuese su compañero en One Direction, en uno de sus conciertos. No solamente lo hizo, sino que su novia por aquel entonces, la creadora de contenido Kate Cassidy, se encontraba junto a él disfrutando de unos merecidos días de descanso. A pesar de que ella apareció en varios vídeos e imágenes que se compartieron en los que se les veía juntos, lo cierto es que se marchó de Buenos Aires tan solo unos días antes del trágico accidente.

Después de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales: «Liam, mi ángel. Lo eres todo (…) Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te seguiré amando por el resto de mi vida. Te amo, Liam». Ahora, tan sólo un año después del fallecimiento del artista, Kate ha querido recordarle a través de un regalo. Se trata de una nota manuscrita que supuestamente Liam Payne le dejó antes de morir. La estadounidense de 26 años ha compartido un vídeo en TikTok donde mostraba esa carta de despedida sin abrir que, al parecer, el que fuese integrante de One Direction le dejó antes de aquel fatídico 16 de octubre de 2024. Ella misma explicó a sus seguidores que un día, rebuscando entre sus cosas mientras preparaba la maleta, se encontró esta nota dentro de una bolsa que no había abierto desde el año pasado.

Fue entonces cuando Cassidy no tuvo dudas: lo consideró como «una señal» de Liam Payne: «Las señales son tan reales… Encuentro mucha luz en ellas, no tristeza. Estoy haciendo las maletas porque me voy a Miami pronto, y estaba revisando mis maletas viejas, empaquetando lo que quiero llevar, lo que sea», explicó.

Por si fuera poco, la estadounidense fue más allá: «Siempre he guardado todas las notas que Liam me ha escrito, y rebuscando en esta maleta que no he abierto en más de un año, me fijo, y hay una carta». Visiblemente emocionada, quiso compartir con sus seguidores qué decía ese manuscrito: «Odio cuando no podemos despedirnos, así que… ¡Adiós! Te quiero, Katelyn, que tengas un excelente día. Con mucho cariño, ¡Yo! 444», leyó.

¿De qué murió Liam Payne?

Durante su estancia en un hotel situado en Buenos Aires, concretamente en el conocido barrio de Palermo, Liam Payne tuvo un accidente fatal. ¿Qué ocurrió, exactamente? Cayó desde un balcón situado en el tercer piso de la construcción. La autopsia que se le realizó determinó que la causa de la muerte fue consecuencia de un politraumatismo. Eso sí, las pruebas toxicológicas dejaron en evidencia que había sustancias ilegales en su organismo.