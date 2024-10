La conmoción por la muerte de Liam Payne, cantante y ex componente de la banda One Direction, sigue en el mundo de la música y entre sus más cercanos. Pese a los problemas que atravesaba en los últimos años, nadie podía imaginar que terminaría con su vida de una forma tan repentina y a miles de kilómetros de su casa en un viaje que debía estar lleno de buenos momentos junto a su pareja. Ni sus amigos más íntimos podían pensar que en el hotel de Buenos Aires, en el que se alojaba después de acudir a un concierto de su amigo Niall Horan el pasado 2 de octubre, viviría sus últimas horas.

Una de las más afectadas por este fallecimiento es Jodie Richards, amiga del cantante desde que fuera su profesora en la Escuela de Artes Escénicas de la localidad de Wolverhampton, donde nació. Según ha contado, en un primer momento no se creyó nada de las noticias que llegaban en las redes sociales y en los diferentes medios argentinos, ya que pensaba que podía tratarse de un bulo que se había descontrolado. Por eso decidió intentar hablar con él pese a que en Reino Unido eran ya altas horas de la noche, pero como es lógico no pudo hablar con él. Su incredulidad se debe a que solo unas horas antes había podido hablar con él por WhastApp y tuvo una conversación de lo más normal, hablando de cómo se encontraba y qué estaba haciendo en ese momento, por lo que nada le hizo pensar que estaba pasando por un momento delicado. Pese a que no pudo hablar con él en ese momento, se encontraba con su hijo, sí pudo hacerlo más tarde, momento en el que Payne le mandó una foto tumbado en la cama de su hotel, pero sin dar señales de necesitar ayuda.

La amiga de Liam ha concedido una entrevista solo unas horas después del trágico suceso para contar cómo era su relación con él. «Hablamos bastante todos los días y lo hemos hecho durante años. El siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado, aunque no esté aquí», ha dicho refiriéndose a que el artista vivía a medio camino entre Reino Unido y Estados Unidos, por lo que no podía pasar mucho tiempo en su localidad natal.

«Soy muy amiga de Liam. Somos amigos desde hace años y ayer me escribió desde Argentina y creo que solo quería estar en contacto y comprobar que yo estaba bien, ver cómo estaban todos en casa», ha contado explicando que se trataba de una conversación completamente normal.

«Parecía estar bien, parecía feliz, parecía saludable, no había motivo para ningún tipo de preocupación y luego, obviamente, lo escuché en las noticias», ha dicho en una entrevista concedida para el canal británico Sky News. Ante las cámaras admite que le estuvo llamando y preguntando por mensajes minutos después de conocer la noticia intentando que le confirmarse que era todo mentira.

«Es un desperdicio de vida terrible, tenía un futuro por delante», lamenta la amiga de Liam Payne. «Es una verdadera tragedia no sólo para nosotros como amigos y familiares, sino para todo el mundo que lo conoce como cantante», han sido sus palabras con lágrimas en los ojos.