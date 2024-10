El pasado miércoles 16 de octubre, el mundo se quedó completamente impactado y sin palabras ante una de las noticias más trágicas que se recuerdan en los últimos tiempos en la industria musical. Liam Payne, que formó parte de la histórica banda One Direction, ha fallecido trágicamente a los 31 años. El de Wolverhampton perdió la vida tras precipitarse desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba durante su estancia en Buenos Aires. Desde que se confirmó el triste suceso, han salido a la luz numerosas sobre qué ocurrió en sus últimos minutos de vida. Es más, se ha filtrado el audio de la llamada del dueño del hotel a emergencias, en el que solicitaba ayuda con carácter urgente puesto que la vida de uno de sus huéspedes peligraba: «Está en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida».

Aunque los servicios de emergencia y los agentes de policía llegaron a toda prisa al hotel, no pudieron hacer nada para salvar la vida del artista. Tan solo unas horas después, tras llevarse a cabo el levantamiento del cadáver, se ha realizado el primer informe preliminar de la autopsia. Por lo tanto, gracias a esto, ya se conocen muchos más detalles del motivo de la trágica muerte del ex integrante de One Direction. Fuentes policiales no han tardado en confirmar a varios medios de comunicación que Liam Payne falleció como consecuencia de un «politraumatismo» por el que sufrió nada más y nada menos que una «hemorragia interna y externa». Lejos de que todo quede ahí, los forenses han confirmado lo que, a priori, podría parecer una evidencia: ha fallecido como consecuencia del fortísimo impacto de la caída.

Los detalles de la trágica muerte de Liam Payne

Desde que se confirmó la tragedia, no han dejado de compartirse informaciones sobre el suceso e, incluso, de los minutos antes de que se produjese. Entre otras tantas cuestiones, se han compartido en redes sociales las imágenes del lamentable estado en el que quedó la habitación en la que se hospedaba Liam.

En esas fotografías apreciamos cómo la televisión estaba destrozada y tanto en el escritorio como en la bañera había restos de sustancias ilegales, entre otros tantos objetos. Esto produjo una enorme alarma entre el personal del hotel. Es por eso que su encargado se puso en contacto con emergencias para tratar de evitar una desgracia: «El huésped está fuera de control, drogado y ebrio, está destrozando todo en la habitación».

A pesar de haber hecho todo lo que estaba en su mano, tanto entre los trabajadores del Hotel CasaSur Palermo, así como las autoridades y los servicios de emergencia, no pudieron salvar la vida de Liam Payne. Es un hecho que los últimos años no han sido para nada fáciles para él, ni mucho menos. De hecho, llegó a reconocer en varias ocasiones a su ex novia Maya Henry que «se iba a morir». Ella se quedó impactada al recibir la noticia, ya que no imaginaba que su final fuera a ser tan pronto y de esta forma tan trágica. ¡Una pena!