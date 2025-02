‘GH DÚO 3’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 18 de febrero?

Las emociones están a flor de piel en la casa de Guadalix de la Sierra. El popular reality se encuentra en la recta final de su andadura y así lo ha dejado claro Ion Aramendi, presentador del formato. La pasada noche del 18 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala del Límite 48 horas. Un encuentro donde la audiencia fue testigo de todo lo acontecido entre los concursantes de GH DÚO 3 durante las últimas horas y fue conocedora del nombre del nuevo salvado. Una lucha por la permanencia en el formato que se disputaba entre José María Almoguera, Miguel Frigenti y Marieta.

GH DÚO 3 está a punto de terminar, por lo que irse no es una opción. Por ello, caer en la lista de nominados sienta como un jarro de agua fría para las celebridades. De esta manera, y tras la salvación de Sergio el pasado domingo, tres participantes se encontraban entre la espada y la pared. Pero, siguiendo con la temática del concurso, uno de ellos se libraría de acudir a la sala de nominaciones del próximo jueves. Por ello, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador del reality reveló el primer nombre del famoso que seguía nominado: Miguel Frigenti.

«Me lo esperaba», dijo el colaborador televisivo. Ante ello, quedaba claro que el salvado sería José María Almoguera o Marieta. Recordemos que la participante es la primera vez que se enfrenta a una nominación durante toda la edición, por lo que desconoce si el público apuesta fielmente por ella. De hecho, el propio hijo de Carmen Borrego confesó que esperaba y creía que su compañera iba a ser la salvada.

«Creo que este programa se merece que esté aquí, está haciendo un concurso maravilloso y, como amigo, creo que tiene posibilidades de ganar el premio y no me gustaría que se lo perdiera», dijo. Por su parte, la ex participante de La isla de las tentaciones pensaba lo contrario. «Creo que José María, creo la audiencia me tiene ganas y que la cosa está bastante reñida entre Frigenti y yo. Para mí, José está siendo un tío de diez y es necesario en el concurso», señaló ella.

Antes de revelar el nombre del concursante que seguía nominado, Ion Aramendi les recordó que, en el caso de no ser el salvado, se enfrentarían en duelo con Miguel Frigenti. Una lucha por la permanencia que no sería nada fácil, pues no es la primera vez que el colaborador televisivo logra salvarse de la expulsión final.

El último salvado de ‘GH DÚO 3’

«Si el duelo es entre Frigenti y yo, sinceramente, lo hago con la cabeza bien alta, para mí es un gran contrincante, lo ha hecho muy bien, por mucho que yo me haya peleado con él, y que gane el que la audiencia decida», comentó Marieta. Así pues, y con los puntos claros, el comunicador reveló el nombre que se encontraba en el sobre.

«La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión…», comenzó diciendo. Unas palabras que terminaron con la exclamación en alto del nombre de José María Almoguera. Ante ello, el hijo de Carmen Borrego no daba crédito. Eso sí, no dudó en mostrarse agradecido con la audiencia por confiar en él y votarle. Por lo tanto, los nominados del próximo jueves, 20 de febrero, son Miguel Frigenti y Marieta. ¿Quién se convertirá en el expulsado de la semana? ¡Se abren las apuestas!