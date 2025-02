Como es tradición cada jueves, GH DÚO 3 regresó al prime time de Telecinco. El popular reality se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de la edición, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. En esta ocasión, los espectadores fueron testigos de un programa muy especial en honor a la celebración de San Valentín. Una gala donde el amor estuvo en el aire, pero donde tampoco faltaron los momentos de tensión. Pues, como no podía ser de otra manera, también se reveló el nombre del expulsado de la semana.

Como hemos podido ver a lo largo de los últimos días, Maica y Miguel Frigenti han sido los nominados que han sido salvados por la audiencia. Una situación que dejaba en el punto de mira a Romina Malaspina y a María Sánchez, La jerezana. Una lucha entre dos grandes participantes que prometía no dejar indiferente a nadie, y así ha sido. Pues, antes de revelar el nombre de la concursante que abandonaría de forma definitiva la casa de Guadalix de la Sierra, Carlos Sobera dio a conocer los porcentajes ciegos: 50,8% para una y 49,2% para otra. Por lo tanto, había una clara expulsada, pero su expulsión sería por una diferencia mínima en votos.

¿Quién fue la concursante expulsada de ‘GH DÚO 3’?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Carlos Sobera reveló el veredicto de la audiencia. María Sánchez, La Jerezana, ha sido la expulsada de la semana. «La expulsión donde el margen ha sido el más estrecho entre los candidatos», les ha confirmado el presentador. Por su parte, la expulsada, al escuchar que había sido la elegida para dejar el concurso, se sinceró.

«No me quería ir por nada del mundo. Ha estado muy igualado y nada, volvemos a casa», dijo. Ante ello, el comunicador le preguntó sobre cuál podría haber sido el motivo por el que había sido expulsada. «La verdad que evidentemente todo el grupo ha ido a por mí y la gente que nos quiere a nosotros ha ido a por Romina», señaló.

«Me voy contenta porque sé que la gente me ha querido por ser como soy, no por estar con nadie, lo tengo clarísimo. Me voy a la calle, pero desde fuera voy a estar concursando y apoyando a mi grupo, que no quepa la menor duda», declaró. Una eliminación que, curiosamente, ha tenido lugar 7 días después de que su mejor amigo, Dani Santos, también fuese expulsado por el público.

La reacción de José María Almoguera al descubrir la expulsión de María, su pareja

Hace tan solo unos días, el hijo de Carmen Borrego sorprendió a todos al manifestar que quería que lo nominaran si María era la expulsada esta semana. Por ello, todos los ojos estaban puestos en él. Y es que, nada más ver que la puerta se abría y era la argentina la que entraba en la casa, el participante no pudo evitar mostrarse muy serio y cabizbajo. Habrá que ver, durante las próximas horas, si el hijo de Carmen Borrego hace efectivo su amago de abandono o, por el contrario, cambia de opinión.