La pasada noche de 11 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de GH DÚO: Límite 48 horas. De esta manera, la organización del programa mostró lo que había acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante los últimos días. Una serie de situaciones donde se pudo comprobar que el regreso de Álex Ghita a causado un gran revuelo. Pero, la audiencia no fue la única en ver imágenes de lo acontecido durante los últimos días. Los participantes también. Una situación que provocó que Miguel Frigenti termináse poniendo los puntos sobre las íes.

El colaborador televisivo siempre ha destacado por decir lo que piensa, sin filtros. Si hay alguna situación que no le gusta, no tiene reparos en decirlo, por lo que ahora no ha sido menos. «Yo no voy a comentar nada, porque parecemos las brujas de Eastwick. ¡Que opinen ellos!», dijo al ver un vídeo en el que critica con su bando a los concursantes del grupo contrario. Pues, le ha parecido muy injusto que la organización ponga vídeos de su grupo criticando y no del grupo contrario, ya que tiene claro que también lo hacen. Sin embargo, esto no ha impedido que diga lo que piensa.

Miguel Frigenti ha dejado claro que no tiene pelos en la lengua. Por ello, no ha dudado en decir lo que piensa de algunos de sus compañeros, entre ellos, de Marieta. «Has estado un mes haciendo un concurso que lo único que has dicho es ‘Suso te amo’. Has necesitado que viniera Lucía a que te dijera que te quitaras el pijama a las tres de la tarde y que hablaras más, esa es Marieta. ¿Dónde está la Marieta de La isla de las tentaciones, dónde está la Marieta rebelde de Supervivientes?», comenzó diciendo.

Lejos de dejarlo ahí, el concursante continuó. «Has estado un mes callada, y ahora pretendes en la recta final meter mierda para ver si te cuelas en la final. No hagas el concurso a mi costa y no metas mierda a mis compañeros, que eso es de muy mala persona», le dijo. De esta manera, el participante ha dejado claro que va a jugar en GH DÚO, pues al final es un concurso. Pero, no piensa callarse lo que piensa.

Una estrategia que le está funcionando muy bien. Pues, esta semana era uno de los nominados, por lo que se jugaba su permanencia en el reality. Una decisión que, como ya es sabido por los seguidores del formato, se determina con las votaciones del televoto. Pero, al igual que Maica lo fue hace unos días, ahora ha sido él el salvado de la noche.

Miguel Frigenti es el salvado por la audiencia de ‘GH DÚO’

Miguel Frigenti estaba nominado junto a María ‘La Jerezana’ y Romina Malaspina. Pero, la organización del programa le ha contado su salvación desde la privacidad del confesionario. De esta manera, le han dado la opción de decírselo o no a sus compañeros. Una oportunidad que él no ha desaprovechado.

Y todo porque el colaborador de Mediaset España ha decidido contárselo a algunos compañeros, mientras que a otros les ha engañado haciéndoles creer que la salvada ha sido Romina. Una estrategia con la que no ha dejado indiferente.