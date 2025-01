‘GH DÚO 3’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 9 de enero?

La pasada noche del 9 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de GH DÚO 3. El reality arrancó de forma oficial hace tan solo una semana, pero ya ha llegado el momento de ir desalojando un poco la casa de Guadalix de la Sierra. Por ello, y tras conocer el nombre de los primeros nominados de la edición, la audiencia ha dispuesto de un par de días para votar por la persona que querían ver fuera del programa. Una dura batalla, pues nadie quiere ser el primero en decir adiós, que se disputó entre Vanessa, Ana Herminia y Álex Ghita.

De esta manera, y con el objetivo de no alargar mucho el momento, los tres nominados se dirigieron hasta la sala de expulsión para conocer el veredicto del público. Ante ello, Ana Herminia, que llevaba 24 horas planteándose abandonar la experiencia del concurso debido a que la primera semana se le estaba haciendo cuesta arriba, se convirtió en la primera salvada. La mujer de Ángel Cristo contó con el menor porcentaje de votos en contra, por lo que pudo regresar junto al resto de sus compañeros. Por lo tanto, todo quedaba entre Álex Ghita, ex pareja de Adara Molinero, y Vanessa, concursante de la anterior edición de Gran Hermano.

Después de varios minutos, Carlos Sobera conectó con los nominados para revelar el nombre del primer expulsado del concurso. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Vanessa», exclamó el comunicador. Ante ello, el entrenador personal se despidió de su compañera y le pidió que le diese «un beso a la chica más guapa».

Por su parte, la expulsada con el 74% de los votos no pudo evitar las lágrimas al ver que su aventura había acabado. Además, se sintió muy mal al recordar todas las discusiones que había tenido con su marido, Javi, durante la semana. Posteriormente, la participante pudo ver la reacción de su pareja al descubrir que ella era la eliminada.

Completamente abatido y cabizbajo, Javi no pudo evitar mostrar su tristeza. Sin embargo, a diferencia de lo realizado durante su expulsión en Gran Hermano 2024, Vanessa no solicitó que su marido también abandonase el reality. Por el contrario, en esta ocasión, la expulsada confesó que le veía como «el ganador de GH DÚO».

Javi confirma que se queda en GH DÚO 3

Luego, desde el confesionario, Javi confesó lo mucho que extrañaba a su mujer. «Vanessa lleva un lastre grande encima y sabíamos que le podía pasar factura. Así ha sido», dijo sobre la expulsión de Vanessa. «Aunque esta noche yo me vaya expulsada, quiero que continúes la aventura por los dos. Tenemos una vida juntos. Son catorce años juntos. Aunque ahora no estemos en el mejor momento, no te rayes por eso», le dijo la gallega en un mensaje a su marido.

«Eres una gran persona, la que más quiero en mi vida (…) Solo puedo pedirte perdón si alguna vez te hice daño. Quiero que luches hasta el final porque vas a ganar GH DÚO (…) Como dice todo el mundo, eres mi bastón», agregó. Unas palabras que provocaron las lágrimas de Javi.

«Para mí se me hace raro estar aquí sin ella. Es mi todo. La madre de mi hija. Es todo aunque no le diga ‘te quiero’ todos los días, ella sabe que la quiero demasiado», comentó el concursante. Así, en esta ocasión, Javi estuvo de acuerdo con su mujer en continuar en el reality a pesar de su ausencia.