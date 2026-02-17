La capital española ha vuelto a vestirse de gala y, este pasado lunes, 16 de febrero, lo hizo con motivo de celebrar uno de los eventos más esperados del año. La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes reunió a rostros conocidos de todos los ámbitos de la pequeña pantalla con el objetivo de entregar los Premios Iris 2025. Un evento donde reinó el glamour y el arte, de eso no cabe duda. Pues, se reveló el nombre de los ganadores de las 28 categorías.

Una velada única que no decepcionó a nadie y donde Producciones Komodo, en colaboración con la Academia de Televisión, pusieron en marcha la producción de la gala. María Gómez, Valeria Ros y Teresa Martín fueron las encargadas de cubrir la alfombra roja y el backstage. Y es que ellas se ocuparon de llevar a cabo las entrevistas a los nominados y a los premiados. Una gala donde la gran triunfadora fue la serie de Movistar Plus+ Querer, que se llevó a casa seis premios. Todo ello sumado a Marc Giró, que fue premiado con cuatro galardones. Realizamos un repaso de los ganadores de los Premios Iris 2025.

Lista completa de los ganadores de los ‘Premios Iris 2025’

Mejor Informativo

Apagón informativo de RTVE

Mejor Programa de Actualidad o Magazine

La hora de La 1 de La 1 y RTVE Play

Mejor Programa de Entretenimiento:

Late Xou con Marc Giró de La 1 y RTVE Play

Mejor Ficción

Querer de Movistar Plus+

Mejor Programa Divulgativo

Lo de Évole de laSexta

Mejor Programa Infantil

La casa de los retos de Boing

Mejor Programa Documental

El loco. Los silencios de Quintero de RTVE Play

Mejor Presentador/a de Informativos

Vicente Vallés, por Antena 3 noticias 2

Mejor Presentador/a de Programas de Entretenimiento

Marc Giró, por Late Xou con Marc Giró de La 1 y RTVE Play

Mejor Presentador/a de Programas de Actualidad

Adela González, por Mañaneros 360 de La 1 y RTVE Play

Mejor Reportero/a

Marc Campdelacreu, como corresponsal en Jerusalén de Telediario

Mejor Presentador/a Autonómico

Modesto Barragán, por Andalucía Directo (Canal Sur)

Mejor Programa Autonómico

El campo es nuestro (Aragón Televisión)

Mejor actriz

Carmen Machi, por Celeste de Movistar Plus+

Mejor Actor

Pedro Casablanc, por Querer Movistar Plus+

Mejor Dirección de Programas

Santi Villas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez, por Late Xou de La 1 y RTVE Play

Mejor Dirección de Ficción «Antonio Mercero»

Alauda Ruiz de Azúa, por Querer de Movistar Plus+

Mejor Realización

Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz, por Supervivientes de Telecinco

Producción de Ficción

Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua, por Querer de Movistar Plus+

Producción de Entretenimiento

Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedracasas y María Rubio, por Pekín Express de HBO MAX

Guion de Ficción

Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz, por Querer de Movistar Plus+

Guion de Entretenimiento

Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina, por El Hormiguero de Antena 3

Premio Iris del Público al Personaje del Año