Horario y dónde ver los Premios Iris 2026: cuándo es y dónde ver en directo por TV la gala

Apenas ha comenzado el 2026 y ya hemos sido testigos de la celebración de algunos de los eventos más esperados del año. Tal y como se ha informado, este 16 de febrero tendrá lugar los Premios Iris 2026. Un encuentro que reunirá a más de 1000 profesionales y donde se celebrará la industria audiovisual española. De esta manera, los nominados acudirán al Teatro Real, de Madrid, y lo harán como protagonistas de esta especial gala. Una velada única que promete no decepcionar a nadie y donde Producciones Komodo, en colaboración con la Academia de Televisión, pondrán en marcha la producción de la gala.

Así pues, María Gómez, Valeria Ros y Teresa Martín serán las encargadas de cubrir la alfombra roja y el backstage. Y es que ellas se ocuparán de llevar a cabo entrevistas a los nominados y a los premiados. Pues, como se sabe, el evento reúne cada año a los representantes de las televisiones generalistas y plataformas de nuestro país. Además, según han comunicado de manera oficial, la gala contará con música y alguna que otra sorpresa. Todo ello sumado a una de las grandes novedades. Y es que se desvelará el Premio Iris del Público, una de las incorporaciones de esta edición. Por ello, realizamos un breve repaso de cómo y dónde ver los Premios Iris 2026.

Horario y dónde ver los ‘Premios Iris 2026’

Como comentábamos en líneas anteriores, la gala se celebrará este 16 de febrero. Gracias a la plataforma de Movistar Plus+, las personas que deseen seguir este acontecimiento de cerca tendrán la oportunidad. Para ello, será necesario estar suscrito a la plataforma de pago. Una vez realizado este paso, tan solo quedará sintonizar el evento a partir de las 20:30h (hora antes en las islas Canarias.

Gracias a la plataforma se podrá ver la alfombra roja y la gala de los Premios Iris 2026. Un evento donde se irá revelando el ganador de cada categoría y donde las emociones prometen no faltar en ningún momento. Los ganadores son elegidos por votaciones realizadas por los miembros de la Academia entre los finalistas del 2025 de las más de 800 candidaturas presentadas. Una manera segura y profesional de dictaminar a los vencedores de cada categoría. Asimismo, la cita volverá a contar este año con el patrocinio del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, a través de Film Madrid Region y el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office. ¡No te lo puedes perder!