Una soltera de ‘First Dates’ sorprende con una confesión: «Soy una loca del sexo»

La pasada noche del 29 de enero, First Dates regresó a la parrilla televisiva española y lo hizo de la mano de su nueva tanda de solteros. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Tati. La joven, de 18 años, estudia bachillerato artístico, le encanta el deporte y se define como una chica extrovertida, explosiva y creativa. Asimismo, a nivel de gustos, afirma que es una persona «friki». «Me gusta todo lo respecto a cómics, anime, manga… porque mi familia también ha sido así», dijo en su presentación. No tiene un prototipo de hombre concreto, pero anda en busca de un chico alto.

Ante ello, la organización del programa le presentó a Jesús, un enfermero de 25 años. «Soy divertido, o eso dicen mis amigos, y bastante lanzado, pero sólo si la persona me atrae, sino soy bastante pasota», señaló a las cámaras del formato. Pero, la atención del comensal cambió de rumbo nada más ver a su cita. «Me he quedado flipado, he dicho que chica tan mona, tan guapa, y de cuerpo la he visto bastante bien», comentó en uno de los totales.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, no tardaron demasiado en encontrar puntos en común. «Soy de Sevilla, pero vivo en Madrid», señalaba él. «Yo he nacido en Sevilla, pero crecí en Madrid. Soy adoptada, entonces me trajeron para acá. Llevo toda la vida aquí. Este año he estado por primera vez en Sevilla», explicó ella.

Asimismo, entre tema y tema, la soltera le contó al enfermero que durante la pandemia lo pasó muy mal. «Tomo antidepresivos, pero bueno, fue por la pandemia, me sentó…», le explicó. Un relato con el que él se mostró muy comprensivo. «Creo que la época en la que estamos es muy propensa a sufrir estas enfermedades mentales, es algo duro de ver, hay gente que no tiene apoyo», le contó Jesús.

Luego, tras entrar en confianza, Tati se aventuró y le preguntó a su cita qué buscaba en una relación. «No vería una relación abierta, pero sí que al principio busco algo más abierto hasta que yo lo tenga claro porque soy muy pasota, pero cuando una chavala me gusta soy muy intenso», confesó el soltero. «Me pone, me gusta que un tío esté abierto y que sea hetero curioso y quiera probar cosas nuevas, la idea de dos chicos y yo está bastante bien», le dijo ella.

Jesús a su cita: «Estoy dispuesto a probar tríos y lo que surja»

Pero, lejos de dejarlo ahí, la participante se sinceró sobre sus gustos sexuales. «Yo soy biromántica, me gustan los chicos y las chicas, pero las chicas solo me interesan de forma romántica, no, no podría tener relaciones sexuales con ellas. Pero, como soy una loca del sexo, me explico, me considero una persona muy sexual. Soy capaz de probar de todo y todavía me queda porque soy muy joven», le contó.

«Yo también, tengo que tener bastante sexo. Estoy dispuesto a probar tríos y lo que surja, no me importaría experimentar», le respondió el enfermero. Minutos después, los comensales se trasladaron hasta el reservado del programa. Un encuentro donde, aunque no hubo beso, aprovecharon para bailar muy pegados.

Por ello, en la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. Tati estaba encantada con su cita, por lo que no dudó aceptar una segunda velada con Jesús. «Me encantaría. A ver si nos podemos seguir conociendo y ver qué más cosas tenemos en común», destacó ella. Una opinión con la que el enfermero coincidió. «No me lo esperaba y hemos conectado, es muy alegre», le dijo él tras aceptar una nueva cita.