First Dates, el popular restaurante del amor, ha vuelto a abrir sus puertas para recibir a su nueva tanda de solteros. El show de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Una manera muy diferente de conocer a una posible media naranja donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser testigos de la experiencia de Diana. La instructora de yoga y de pilates, de 42 años, acudió al formato para encontrar a un chico con el que tener una relación «tranquila» y tener su propio espacio.

Adora ir al gimnasio y mantenerse activa, pues le ayuda a sentirse más «joven funcionalmente». Asimismo, y respecto a su historial amoroso, la participante contó que no ha tenido demasiada suerte. Eso sí, señaló que la promiscuidad le parece una auténtica falta de respeto. Así pues, ante ello, la organización del programa de Cuatro le concertó una cita con Héctor, un soltero de 39 años, que se considera una persona «de educación tradicional». Pues, para él, el amor «bueno y bonito tiene que ser así».

Antes de conocer a Diana, Carlos Sobera tuvo la oportunidad de hablar con él. De esta manera, y conociendo la importancia que tiene para su cita el deporte, el comunicador le preguntó si practicaba alguno. Al respecto, Héctor afirmó ser seguidor del deporte, pero no del yoga ni del pilates.

«¿Eres un tipo extraño? ¿Y promiscuo?», le preguntaba con humor. Una cuestión que estaba relacionada con las palabras de Diana. Ante ello, el soltero negó. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada, motivo por el que ambos no dudaron en iniciar su cita en el restaurante de First Dates.

Descubrir que Héctor era simpatizante con el deporte agradó mucho a Diana. Pero, no pudo evitar reírse al descubrir su pasión por los videojuegos y los libros, en concreto los de Harry Potter. «Por eso llevas gafas», bromeó ella. «Me ha resultado gracioso», confesó el participante.

Héctor le contó a su cita que suele ser una persona muy introvertida al principio. Pero, cuando gana confianza se suelta. «Hasta llegar a eso cuesta… y más con chicas», dijo. Asimismo, confesó ser muy selectivo. Una característica que le hizo ganar muchos puntos con Diana.

La confianza entre la pareja de solteros fue creciendo conforme fue avanzando la cita. Por ello, Héctor se aventuró y le preguntó a la instructora de pilates si tenía algún tema tabú o algo que no se le ocurriese hacer nunca. «¿No se te ocurre ninguna cosa? ¿Sabes lo que significa la palabra escatológico? Relacionado con heces, orina… por ejemplo, hay gente que le gusta que le orinen encima», comentó.

Héctor a su cita: «En algún momento me puede gustar que me aprietes los pezones fuertes»

Una información que dejó a la soltera sin palabras. «Yo cosas así nunca me he encontrado y gracias a Dios. Por Dios, qué horror», comentó ella. «En algún momento me puede gustar que me aprietes los pezones fuertes, porque sino no los siento. Pero así muy muy erógeno. Igual tal vez que jugueteen en la zona entre el ombligo y los genitales. Como provocar pero sin llegar. Eso también», confesó él.

Unos gustos que no iban nada con Diana. «Acabo de descubrir algo nuevo contigo. Yo no quiero hacer esas cosas en mi vida», le dejó claro. Eso sí, a pesar de ello, ambos aceptaron seguir conociéndose en una segunda cita.