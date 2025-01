Una soltera de ‘First Dates’ para los pies a su cita tras lo ocurrido con el equipo: «Eso no lo acepto»

La pasada noche del 28 de enero, First Dates volvió a abril las puertas de su restaurante del amor con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los medios más recurridos por los solteros de nuestro país para poder encontrar pareja. Por ello, participantes como Bibiche, una modelo de 26 años afincada en Málaga, han querido en vivir la experiencia de primera mano. «Yo brillo allá donde voy, todos tenemos algo que no tienen los demás. Y yo tengo algo que se llama luz propia, seguridad», dijo la joven en su presentación.

A nivel sentimental, la joven explicó que había tenido suerte. «Ningún hombre me ha rechazado», contaba. Actualmente, Bibiche no tiene pareja. Por ello, anda en busca de un hombre risueño, divertido y trabajador. «Yo no voy a mantener a nadie. No me conformo con cualquier cosa», afirmó. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a su cita: Ángel, un peluquero de 29 años afincado en Cádiz. «Soy un chico que donde quiera que vaya causo sensación», dijo en su presentación. Pero, curiosamente, esa buena sensación no la causó en su cita.

«No me ha dado el impacto ese de querer arrancarle la ropa porque yo soy muy fogosa y tigresa y me gustan los hombres más de mi estilo», opinó la comensal. Los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir qué puntos compartían en común. Diversas palabras donde ambos confesaron no haberse enamorado nunca. «He tenido rollos de una noche y ya está», explicaba Ángel, tras confesar que tampoco había tenido pareja nunca.

Minutos después, Carlos Sobera se acercó a los jóvenes para acompañarlos hasta su mesa del restaurante. De esta manera, Bibiche le confesó a su cita que no bebía alcohol. «Lo he dejado este año porque no es bueno», explicaba. «Yo de vez en cuando una copita…», le comentó él. Pero, aunque la velada iba avanzando moderadamente bien, todo cambió cuando el soltero pidió otra copa.

«Yo alcohólicos no eh», le dijo Bibiche. «A mí tampoco me gusta, pero cuando no hay otra y te apetece», se defendía el soltero. Pero, todo empeoró cuando Ángel se dirigió a una trabajadora del programa. ¿El motivo? Su manera de pedir las cosas no le hizo nada de gracia a la soltera. «Falta el limoncito», comenzó diciendo él.

«Yo no te lo he hecho», le dijo una de las gemelas. «Pues dile a Matías que me lo eche», pedía él. «Se pone exquisito…», decía otra de las camareras. Una actitud que no le hizo nada de gracia a Bibiche. «A mí me habla así y le contesto de muy mala forma. Hay que tratar a las personas con respeto. Eso no lo acepto», comentó ella.

Al concluir la velada, las diferencias entre los solteros se hicieron notorias. Por su parte, Ángel le contó a la soltera que lo que más le había gustado de ella era su cabello. Una confesión que Bibiche no se tomó en serio. «Puedes ser sincero, estoy muy buena y lo sabes. Pero si quieres quedar bien…», le respondió.

«Oye que yo estoy más bueno que un Kinder Bueno (…) Yo salgo a la calle y noto como las cabezas se giran y me miran», le respondió el soltero. Al final, el comensal señaló que no quería tener una segunda cita con ella por falta de química.

«No eres mi tipo. Estás muy bien, pero tienes que comprender que yo también», le dijo, provocando un ataque de risa a la soltera. «Yo tampoco quiero una segunda cita porque noté desde el primer momento que no íbamos a llegar a más», replicaba ella. «Pero que conste que yo soy más guapo que tú», sentenció el gaditano.