Una soltera de ‘First Dates’ estalla tras conocer los gustos de su cita: «Me cansa»

Arranca la semana en First Dates. El popular show de citas a ciegas vuelve a abrir sus puertas con el objetivo de recibir a sus nuevos comensales. Un encuentro televisivo donde, la pasada noche del 27 de enero, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Nerea. La soltera es una vigilante de seguridad, originaria de Toledo, que llegó al formato con las ideas muy claras. «Tengo un carácter muy marcado, si algo no me gusta, termino», señaló en su presentación para el programa. En el amor no ha tenido suerte, pero no ha perdido la esperanza de encontrar a su media naranja. Eso sí, tiene sus requisitos claros.

«Que no sea muy masculina. He tenido varias relaciones con chicas así y tienen un temperamento más marcado, posesivas y no quiero eso en mi vida», confesaba. Asimismo, la soltera manifestó que a su próxima pareja debe «gustarle los animales» y «si no quiere hijos, mejor». Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a Lorena, una técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería de Madrid. Una primera toma de contacto entre ambas donde Nerea quedó encantada con la elección de su cita. «Es una chica guapísima, tiene un pelo increíble, los ojos… es muy guapa», dijo en uno de los totales.

Sin embargo, Lorena no pudo evitar sentirse desilusionada con Nerea, pues la veía «demasiado femenina» para su gusto. A pesar de ello, las solteras estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta el restaurante del amor. De esta manera, tuvieron la oportunidad de hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

En el ámbito amoroso, Lorena le contó a su cita que todas sus parejas habían sido chicos. Una confesión que a Nerea no le hizo nada de gracia. «Me echa un poco para atrás porque a mí me gustan que le guste de toda la vida las chicas porque eso de que te guste todo… no me gusta para mí», afirmó. Pero, no era lo único en lo que no coincidían.

Sus géneros musicales favoritos tampoco eran similares. «Me cansa y me parece todo el rato ruido», dijo Lorena sobre el techno. Pero, si la velada no iba muy bien encaminada, todo empeoró cuando la madrileña le confesó a su cita su deseo de ser madre. «Ahí me ha matado completamente. De aquí no salimos bien», comentó Nerea al equipo de cámaras.

«El tema de los hijos para mí es imprescindible», señaló Lorena al saber lo que opinaba su cita sobre tener hijos. Pero, este no fue el único punto en contra entre ambas. Lorena reconocía que suele fijarse más en chicas masculinas, algo que no dejaba indiferente a su cita.

«No me voy a cortar el pelo porque te guste más masculino», le dejó claro. «A mí me gustan de pelo largo, no me importa», le respondió Lorena. Pero, lejos de quedar ahí, las discrepancias continuaron con el postre. «Para mí está muy dulce», aseguraba Nerea al probar el coulant de chocolate.

Nerea, a su cita de ‘First Dates’: «Tienes el gusto un poco fastidiado»

«Yo no lo noto», le comentó Lorena. «Tienes el gusto un poco fastidiado», le dijo Nerea, sin filtros. «O el tuyo, que ni te gusta el coulant ni yo», le respondió tajantemente la madrileña. Posteriormente, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro.

Las diferencias entre ambas eran completamente notorias, por lo que ninguna de las dos veía un futuro juntas. Pero, Nerea reconoció que le gustaría seguir conociendo a Lorena. Una observación con la que la madrileña estuvo de acuerdo.