El restaurante de First Dates volvió a abrir sus puertas una noche más. El popular show de citas a ciegas tiene el prestigio de haber estado nueve años en la parrilla televisiva española uniendo a solteros o, en ocasiones, intentándolo. Por ello, en pleno 2025 no iba a ser menos. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Víctor, un auxiliar sociosanitario y cantante de Almería. El joven, de 21 años, se presentó en el formato con el objetivo de conocer a su media naranja y señalando que su mayor pasión en la vida es la música.

«Trabajo en atención sociosanitaria y las personas mayores me piden todos los días que les cante», dijo en su presentación. Asimismo, el participante explicó que ya era una persona conocida en su tierra natal, por lo que ahora quería darse a conocer fuera. Respecto a su chica ideal, tiene claro que busca a una mujer apasionada y a la que le guste la música. «Me gustaría dar un concierto y subirla al escenario», confesó. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a África, una monitora infantil de Vigo.

«Me encanta ir a festivales, fiestas y a todo lo que involucre ese tipo de música», afirmó la joven, de 21 años, en su presentación. Sin embargo, y a pesar de la pasión que ambos sienten por la música, la primera impresión del soltero con su cita no fue la mejor. «Tiene su flow, pero es que el flow de arriba no es igual que el de abajo», comentó en uno de los totales.

Por el contrario, África no tuvo problemas con la elección de su cita. «Es guapo y tiene tatuajes», dijo. Asimismo, a pesar de ello, la pareja de solteros aceptó seguir conociéndose. Tras pasar a la mesa del restaurante, ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir gustos en común. Ante ello, la soltera le contó a su cita que le apasiona pasar su tiempo con niños.

Víctor, por su parte, explicó que los niños solían impactarse al verle los tatuajes. «Cuando voy por el barrio, todos los niños me paran. Soy figura pública por el cante», le explicó. «No me lo creo, pero si él dice que sí, pues será así», opinó la participante.

Pero, por mucho que el soltero intentaba encontrar algo que le gustase de su cita, no lo lograba. «Yo tengo más salero que ella», sentenció ante las cámaras del programa. Eso sí, Víctor no fue el único que no estaba a gusto con su cita. África comprendió que él era todo «un picaflor» con sus siguientes declaraciones.

África a su cita de ‘First Dates’: «Yo soy más de vocalizar»

«No he tenido la necesidad de estar con alguien», le contó él. Pues, le hizo saber que solamente había tenido relaciones esporádicas. «Si te digo un número, te vas a asustar. Seré un vacilón, pero es una realidad. Llevo sin parar desde los 12 años», confesó Víctor sobre el número de mujeres con las que ha estado. «Yo no me creo nada», opinó ella.

Al concluir el encuentro, y a pesar de la cordialidad que reinó durante la cita, todo empeoró durante la decisión final. «Te falta arte, eres muy del norte», le dijo el soltero. «¿Qué me estás contando? Y tú muy echado para adelante», replicaba ella. «A mí no me van las, soy más de cortar las palabras», le dijo él. «Y yo soy más de vocalizar», sentenciaba África.