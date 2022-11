‘First Dates’: Sana se muestra contraria a la teoría de la evolución con esta reflexión

First Dates se ha convertido en uno de los programas con más éxito en Cuatro. Cada noche, nuevos comensales llegan al restaurante más famoso de la televisión. Todos ellos lo hacen con un objetivo: encontrar a su media naranja. Lo cierto es que, aunque muchos no lo logran, sí que nos dejan comentarios para el recuerdo.

El pasado martes 30 de noviembre pudimos conocer a Adriano. El brasileño, en su presentación, aseguró lo siguiente: “Me gusta mucho hacer deporte. Si no estoy en el gimnasio, estoy jugando al pádel”. Su cita para esa noche era Sana, una azafata que vive en Madrid. Ella aseguró que le encanta “ir de compras, salir de fiesta, ir a cenar y conocer gente”.

Carlos Sobera, al ver llegar a la comensal al restaurante, no pudo evitar quedarse visiblemente en shock: “Estoy recibiendo a una modelo para otro modelo, ¡qué barbaridad!”, exclamó. Ante este comentario, ella se mostró de lo más contundente: “No me vale cualquier hombre, necesito algo más que una cita”.

La primera toma de contacto entre Adriano y Sana fue bastante positiva. De hecho, la atracción era más que evidente. Una vez pasaron a la mesa, los comensales tuvieron la oportunidad de conocerse un poco más. En un momento dado, el tema de conversación tenía una estrecha vinculación con los signos zodiacales.

En ese preciso instante, Sana hizo saber a Adriano que era cristiana evangélica, algo que sorprendió gratamente al coctelero. ¿El motivo? Él también lo era. La comensal no pudo evitar exclamar lo siguiente: “¡Ya me gusta más!”. El brasileño, por su parte, quiso hacer una reflexión: “Con todo el respeto del mundo. Una persona que no cree en Dios, ¿de qué vive?, ¿del aire?”.

Sana estuvo completamente de acuerdo con su cita, y quiso añadir algo más: “Los españoles no creen en nada, piensa que hemos venido del mono. ¿Qué es eso? ¿Estamos locos o qué? Yo no he venido del mono”. En la decisión final de First Dates, Sana quiso tener una segunda cita con el brasileño ya que era “el hombre que buscaba”. Adriano estuvo de acuerdo en volver a verla.