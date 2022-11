‘First Dates’: una comensal tiene claro qué tipo de pene no quiere

El pasado martes 29 de noviembre First Dates regresó a la parrilla televisiva y lo hizo de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Un nuevo encuentro donde pudimos conocer a comensales como Rebecca, quien dejó claro que ella si tiene muy claro lo que quiere y lo que no de su próxima pareja.

Nada más llegar al restaurante de Cuatro, el presentador Carlos Sobera recibió a la comensal en la barra. Una presentación donde, entre otras cosas, la mujer le confesó ser una apasionada de la cirugía estética. «La gente se cambia el color de pelo y yo me cambio la forma de la cara cuando me apetece», señaló.

Respecto a sus gustos por los chicos, Rebecca explicó que no le gusta nada que no sean higiénicos, tanto en su aseo personal como en la vestimenta. Pero, si hay algo que no soporta para nada es que tengan un tipo de pene en concreto. Una información que dejó al presentador de First Dates completamente perplejo.

«Una poll* lápiz, que es una polla muy fina y alargada, que da grima», expresó en el programa. «Yo hablando con más amigas, nos hemos puesto de acuerdo en eso, que una poll* lápiz no es un pene, es una pena», añadió. Eso sí, además de esos requisitos que debería tener su cita ideal, la comensal también manifestó cómo le gustaría que fuera.

«Que me haga reír, independiente, que tenga su propia vida, que le guste viajar, que sea masculino y que sea más alto que yo si es posible», declaró. Y es que, si hay algo que la soltera ha dejado claro es que no está para perder el tiempo con cualquiera.