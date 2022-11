El pasado jueves 24 de noviembre First Dates regresó a la parrilla televisiva y lo hizo de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Una nueva entrega donde pudimos conocer a comensales como Irene y Javier, dos solteros qué saben muy bien lo que quieren y lo que no de una relación.

«Más sabe el diablo por viejo que por diablo», dice el refrán. Y es que, no hay nadie con más experiencia en la vida que las abuelas, y sino que se lo digan a la de Irene. La joven donostiarra de 22 años acudió al programa de Carlos Sobera para encontrar a alguien que valga la pena y con el que poder tener algo más que una simple amistad. Pero, cuando le contó a su abuela su idea de ir al programa, casi le da algo.

Buena compañía, tríos e inflluencers 👏🏻 Las parejas de #FirstDates24N ya han confirmado sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/CZEagKLRbf — First Dates (@firstdates_tv) November 24, 2022

«Hablo todos los días con mi abuela, tengo una relación muy estrecha con ella y no le hacía nada de gracia que viniese a First Dates», confesaba Irene, entre risas. «De hecho, me dijo que iba a rezar para que no viniera», agregó. Sin embargo, los rezos de la señora no sirvieron para mucho, pues su nieta se presentó muy decidida en el programa de Cuatro.

Su cita de la noche fue Javier, un cineasta de su misma edad que señaló ser una persona muy directa y ambiciosa. Ambos solteros compartían muchos puntos de vista y objetivos en común, por lo que la velada transcurrió perfectamente. Eso sí, hubo un pequeño momento de tensión cuando Irene sacó a relucir el tema de las relaciones pasadas y los sentimientos, algo que incomodó un poco a Javier.

Al final de la noche, en la decisión final de First Dates, los dos solteros lo tuvieron claro. «Es una chica diez», señaló Javier. Y es que, el madrileño estaba dispuesto a probar una relación seria y estable, por lo que apostó por seguir conociendo a Irene en un segundo encuentro juntos. Una propuesta que ella aceptó encantada.